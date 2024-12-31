《鱿鱼游戏2》全球登顶却口碑分化！韩媒狂批T.O.P演技烂：幸亏海外观众听不懂韩语，本国人根本无法忍受

全球粉丝期待已久的《鱿鱼游戏2》终於全线上线了，没想到反应两极化，一部份人沉浸在刺激的剧情中，一部份人吐槽主线模糊，观众期待的悬念和深度几乎被完全忽视，尤其是这一位的演技更是让许多人恼火，甚至引发韩媒的抨击，直指「 演技力不足的演员戏份过多，最痛苦的莫过於观众和观影者」。

26日下午全球观众期待已久的Netflix原创剧集《鱿鱼游戏2》在全球约190个国家和地区上线。 由於从策划、制作到选角的每个阶段都备受瞩目，成品自然也成为焦点。 即使到公开后的第三天，该剧仍保持著超高热度。 30日，《鱿鱼游戏2》在Netflix系列剧全球TOP10中再次夺冠，并在美国、法国、墨西哥、英国、香港、土耳其等共93个国家和地区的排行榜中位居第一，成功登顶全球所有国家榜首。 然而数据和作品评价却是两码事。 与第一季相比，第二季的评价更为两极化，部份观众认为「令人失望」、「不如前作」，也有人称「作为续作还不错」，评价意见不一。

尽管大部份演员都稳定地完成了各自的角色，但从选角阶段起便引发争议的T.O.P（本名崔胜铉）的表现却成为「冷水」，其尴尬演技遭到一致批评。 T.O.P曾是一名备受欢迎的饶舌歌手，这次在剧中饰演因YouTuber李明基（任时完 饰）推荐投资加密货币失败而破产的落魄饶舌歌手「萨诺斯」。 他因债务问题参加了游戏，还将合成毒品藏在项炼中偷偷使用。 这一角色的设定几乎完全复刻了T.O.P本人2016年因吸食大麻被判有罪的真实经历。 单从角色来看，与其说是电视剧，不如说是纪录片也不为过。



萨诺斯这个角色有著疯子般的特质，即使身处生死攸关不仅不生出怯意，甚至兴奋四起。 如果要区分正派和反派，他更偏向於反派角色，与第一季的德秀不同。 尽管表现出强烈的个人主义，但为了自身利益可以不择手段，甚至展现出残酷的一面。 此外，他的虚荣心贯穿始终，即使面对死亡威胁也要扮演明星。 这种复杂多面的角色需要扎实的演技作为支撑。

然而，T.O.P在宣布隐退后却悄悄回归，此次是他时隔9年的演技复出，却表现得漏洞百出。 萨诺斯用类似饶舌的方式说台词，以及虚张声势的表现令人难以忍受。 角色本身的浮夸设定让人感到尴尬，而T.O.P似乎没能克服这些尴尬，从而让演技显得更加僵硬，难以引出观众的共鸣。

尽管演技评价本质上具有主观性，但观众们不禁质疑「萨诺斯这个角色，难道非T.O.P不可？」在选角争议爆发时，导演黄东赫曾详细解释选择他的理由，表示：「我们进行了大量的检验，他表现出了强烈的意愿，因此我提出让他参加试镜，他非常努力地提交了演技影片，在试读时如果有不稳定的部份，我们再次进行了检验，他展现了努力和天赋。 坊间传言关於角色设定的种种内容，其实崔胜铉在接受这个角色时需要极大的勇气。 因此我认为他最适合这个角色，尽管争议不断，但考虑到我们一同经历的过程，我决定坚持这一选择，认为只能通过最终结果来说服大家。 我希望大家理解我做出的这一选择。」



海外观众由於语言障碍，可能对台词的语感、语调和情感线宽容度更高。 然而对於熟悉每个词语细微含义的韩国本土观众来说，T.O.P的演技看起来尤为不自然，也导致剧集播出后又引发另一个疑问：「选择T.O.P，是因为需要一个真实吸毒过的饶舌歌手来饰演这个角色吗？」

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