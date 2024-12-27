2PM李俊昊接受高强度税务调查！「诚实纳税尽义务，未有逃税状况」

JYP娱乐旗下男团2PM成员兼演员的李俊昊传出接受高强度税务调查。JYP表示经由李俊昊本人确认的结果，在2023年9月首尔地方国税厅调查二局，作为法人事业者艺人不定期综合计划税务调查中的一环，他也诚实地进行了税务调查，这并非以涉嫌逃税为嫌疑而接受的调查。

日前因业界消息传出，首尔地方国税厅调查二局针对去年9月，以演员李俊昊为对象进行不定期之税务调查，并追缴巨额的税金。首尔地方国税厅调查二局过去也曾对演员权相佑、李秉宪等知名一线男星等人进行高强度的税务调查，而李俊昊也接受同等税务调查，这类的调查是以高额资产家为对象的法人业者艺人，不定期的综合计划税务调查的其中一环。



JYP表示，接受税务代理人的建议而诚实地进行了税务申报，因课税当局以及税务代理人的观点差异，认为有追加的税金必须补缴纳，李俊昊活动17年以来首度接受此等非定期税务调查，对於税务当局的法律与程序绝对遵从的立场之下，有差异的税金金额也已补缴纳，并非恶意逃税。李俊昊自出道以来始终都相当诚实地缴纳税金，绝对没有不光彩的逃税状况。



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