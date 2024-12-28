喜欢孔刘的人有福了～在《鱿鱼游戏2》人设变饱满，戏份超爆多！与李政宰正面飙戏～

总之孔刘这一次待好待满，时长非常可观！还有他为何成为《鱿鱼游戏》招募人员，成为地铁打画片「西装男」的人生故事。（内文有EP.1的雷）

相信第一季孔刘在Netflix《鱿鱼游戏》中，短短出现片刻让许多观众都印象深刻，第二季导演也弥补了大家的遗憾，将「西装男」的人物设定变得非常饱满，《鱿鱼游戏2》第一集满满都是孔刘，你把这一集的男主角当成他都非常合理！也可能是你从未看过的孔刘面貌。



以往深情、专一、为爱付出、写实但善良等等的多情形象，会在这一刻彻底瓦解！！接下来就要开始雷罗～。



《鱿鱼游戏2》第一集男主角成奇勋（李政宰 饰）委托地下钱庄的混混们找人，终於找到了「西装男」，而标题「面包与彩劵」其实是指西装男拿著100份「面包与彩劵」到公园，对流浪汉们给出选择，你是要面包填满肚子？还是获得彩劵一张？



看起来大多人都拿了彩劵，最终西装男还在大家面前直接狂踩、毁掉所有剩下的面包，疯狂发泄的模样展现了扭曲人格的一面。



中间，西装男还和地下钱庄的大哥与小弟，玩了一场俄罗斯轮盘的赌命游戏，看似公平（输了死、赢了就被放过），却又泯灭人性的过程，再次加深了大家对西装男的反派印象。



「双手出剪刀石头布：左一拳右一拳，大家一起收一拳！」+「俄罗斯轮盘」

如果第一季，你以为孔刘展现出西装男斯文克制的一面，那么第二季的他，绝对疯狂到你无法想像，西装男找到了奇勋，提议玩俄罗斯轮盘，六发中只有一颗子弹，轮流举枪射脑袋，看会轮到谁中！

此前，西装男也分享自己原本是是游戏的工作人员（粉红守卫），负责搬运、烧毁参赛者的尸体，对他来说，这些人都是「对世界毫无用处的垃圾」，不停工作了好几年，结果得到了一把枪，当时的感觉就是人生第一次受到肯定，展现出反社会人格的一面。



某天在他正要解决游戏失败者时，却遇上了他的爸爸，他爸爸甚至跪在地上流泪求饶，西装男直接朝著眉心开枪，并明白了一件事情：「啊～我很适合这份工作啊。」奇勋则反呛他说：「无论在哪，你永远都只是他们的狗。」那么，这场俄罗斯轮盘是谁输谁赢呢？（往下拉看EP.1的最后）



最终，是孔刘输了！而他也没有食言，贯彻了游戏输者淘汰的宗旨，直接举枪自尽，疯感十足！！大家看完这一集，又是什么感想呢？

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻