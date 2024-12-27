胜利近况曝光：身材发福仍活跃商界，被称赚得比G-Dragon还多

胜利，原人气男团BIGBANG成员之一，是韩国娱乐圈中备受瞩目的偶像。 然而他的事业却因「Burning Sun事件」彻底改变，从万人偶像堕落成为阶下囚。

24日韩网上流传了一段关於前BIGBANG成员胜利近况的影片。 片中胜利身穿西装，戴著眼镜，与投资者在海外展览馆会面。 他的外貌变化显著，身材明显发福，让人几乎认不出他是当年帅气干练的偶像团成员。



빅뱅 승리 근황

해외로 런 하고 지금은 잘먹고 잘 살고 있구나... pic.twitter.com/eFK6aOII0r — EDWARD LEE (@JOOHOLEE13) December 24, 2024

而原发文者附文所写的「比G-Dragon赚得还多」尤为引人瞩目切引爆热议。 胜利自2019年因「Burning Sun」事件被指为核心人物后，宣布退出团队并退圈。 他虽然否认所有指控，但因涉及性交易、牵线性交易、性暴力犯罪处罚特别法违例、赌博、外汇交易法违例、食品卫生法违例、职务侵占、特定经济犯罪加重处罚法违例、特殊暴力教唆等9项罪名，被判处1年6个月有期徒刑。



今年2月9日胜利结束在骊州监狱的刑期后获释。 然而他的种种行为仍引发争议。 他曾邀请熟人去夜店，又被曝出与曾因毒品事件引发争议的华语圈明星参加派对，还频繁出入海外夜店，并声称「会带G-Dragon过来」，利用BIGBANG的名气为自己谋利，每一次登上韩网新闻皆因负面消息。

今年8月有消息称胜利将参加在印尼举办的「Burning Sun泗水（Surabaja）」活动，消息一出便引发巨大争议。 胜利方面表示活动主办方擅自使用了他的照片和名义，并预告将采取法律行动。 随后主办方发布道歉声明并取消了活动。

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