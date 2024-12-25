《加州汽车旅馆》公开圣诞氛围预告！李世荣&罗人友甜蜜互动

圣诞节之际，MBC新金土剧《加州汽车旅馆》公开了一则洋溢著圣诞氛围的特别预告，男女主角罗人友和李世荣预告了一场浪漫的的粉红化学反应。

《加州汽车旅馆》是一部浪漫题材作品，讲述了在乡村汽车旅馆长大的女主角，在12年前逃离家乡后再次与初恋重逢，并由此展开的一系列曲折故事。 该剧改编自2019年沈允瑞作家的热门小说《Home， Bitter Home》。 李世荣饰演女主角「池江熙」，罗人友饰演男主角「千延秀」，崔民秀将在剧中出演江熙的父亲「池春弼」。



预告片以「花娜邑」居民们在加州汽车旅馆大堂举行派对的场景开场。 不过，背景音乐并非圣诞颂歌，而是生日祝福歌，原来春弼和江熙父女俩的生日都在12月25日。 春弼兴高采烈地庆祝自己的「圣诞生日」，而江熙却对父亲的这种行为颇为无奈。预告中还展现了江熙与延秀这对情侣的甜蜜互动。 延秀化身为只属於江熙的巨型圣诞老人，并带著撒娇口吻告白「我一直都喜欢你」两人甚至在同一张床上并肩而坐，甜蜜地打情骂俏。 春弼看著江熙与延秀这对小情侣，还忍不住调侃道：「一定要做好避孕措施」，引发了阵阵笑声。



《加州汽车旅馆》将於2025年1月10日正式播出。

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