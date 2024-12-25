JTBC在2025年主推的三部韩剧预告：银白发李帝勋、金惠子&孙锡久恋爱、朴宝剑变国手

各单位注意！2025年的JTBC不是好惹的，看看这阵容《协商的技术》李帝勋&金大明&成东镒、《比天堂还美丽》金惠子&孙锡久、《Good Boy》朴宝剑&金所泫，怎么可能不期待～。

光看下面这部JTBC在2025上半年的阵容预告，就可以感受到他们想要重夺「名剧」头衔的策划能力和野心。聚集了票房导演和明星演员的强大阵容，预计将会大受欢迎，给观众们最棒的视觉飨宴。



▼2025上半年度预告，JTBC的剧一定会掳获你的心 BAAM！名导演的剧来了～：



《协商的技术》李帝勋、金大明、成东镒

光是看到造型焕然一新，顶著银白发的李帝勋就让人特别好奇，讲述了被称为传奇谈判专家的大公司并购专家及其团队活动的办公室剧。由《毕业》、《春夜》的安畔锡导演执导，总能建构出独特感性作品的世界观，与三大实力派的合作也引人关注。



《比天堂还美丽》金惠子、孙锡久

金鉐润导演再度集合旗下作品《如此耀眼》金惠子与《我的出走日记》孙锡久推出这部全新韩剧《比天堂还美丽》，是一部超越今生的治愈爱情剧，讲述了死去的主角在天堂与所爱之人重逢的故事。剧中角色上天堂可以自行选择任何年纪的样貌，因丈夫说自己「80岁也美丽」所以老奶奶选了80岁，结果丈夫却自己选了30岁！光看预告就觉得太有趣了啦～。



《Good Boy》朴宝剑、金所泫

由《坏妈妈》、《怪物》、《18岁的瞬间》沈娜妍导演与《辅佐官–改变世界的人们》李大日作家合作打造，讲述通过特招成为警察的奖牌得主们，与充满不法行为的世界进行斗争的喜剧动作调查剧。由朴宝剑、金所泫、吴正世、李相二、许城泰等实力派演员们共同主演，朴宝剑是拳击金牌得主、金所泫则是射击金牌得主，用警证代替奖牌的他们，究竟会如何伸张正义呢？！



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