演员安宰弘可望演出《信号2》同框李帝勋：「已收到提案正积极研讨中」

23日演员安宰弘所属经纪公司向韩国媒体表示．安宰弘已收到《信号2》的演出提案并积极研讨中．消息一出让许多期待著本剧的忠实观众们相当惊喜．也期待安宰弘与李帝勋的同框合作。

在2016年播出的tvN人气电视剧《信号》，由演员李帝勋、金憓秀、赵震雄担任主演，播出当时引发许多话题讨论，并且相当收到观众们的喜爱，每周剧集里总会解开相当困难的未结悬案事件，身处於现代与前一时代的两位刑警，以对讲机的方式穿越时空互相帮助，串联时间线破解同一案件， 剧情相当耐人寻味，在播出期间不断创下收视率新纪录，最终也以15％高收视率完美收官。



期间不断被观众敲碗制作第二季，终於在去年3月的时候传出《信号2》正在准备推出第二季的消息，金银熙作家也证实了正在准备剧本当中。而不久前曾与主角李帝勋合作电影《绝地逃生》的演员具教焕也在最近收到了《信号2》的演出提案，并且也正在积极研讨中。在《绝地逃生》上映前，李帝勋也曾在2024年6月进行的访谈中提及《信号2》，并表示虽然不能提到太多细节，但已看到一部分前期剧本，相当疯狂，呈现即将在大家的想像之上。令热爱《信号2》的观众们更加期待，今日再传出演技派的安宰弘也将加盟，让这部作品卡司更加华丽。



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