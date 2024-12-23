金大明的台南私藏美食&美酒大公开！从麻辣烫到最潮鸡尾酒吧，罗PD贪杯最后秒睡倒

继台北篇之后，金大明和罗PD的台南逛吃之旅终於来啦！不得不说，韩国人或许在寻找酒馆方面有独特的天赋XD

「十五夜频道」近日更新《跟著大明寻味 跟去台湾》第二集，来到充满浪漫感性的城市——台南。 金大明说从车站走路就能到住处，结果不慎搭到高铁绕了大远路，被大家好一通调侃XD金大明带大家来到之前在台南住过的酒店，就在孔庙附近不远，接著开始他的美食徒步之旅。

金大明和罗PD先是逛林百货，在路人学生推荐下品尝泉波乌龙茶冰淇淋 ，观摩播放韩国流行舞曲的神明生日派对，随后来到饕公麻辣烫。 金大明被排队人数吓到，原来他上次根本是随便走进来，甚至一天来吃两次，没想到原来如此火爆。 金大明用自己的独家蘸料配方搭配肉肉，一口下去好吃到用拳头不断捶桌子，称是韩国麻辣烫没有的、「点醒丹田的浓香」，罗PD也对酸爽汤底和软嫩鸭血赞不绝口。



金大明接著带队来到神农街，进入隐藏在巷弄之内的人气酒吧T.C.R.C. （前科累累俱乐部）。 这家酒吧自2009年开业以来一直很火，曾两度获选「亚洲50大最佳酒吧」。 金大明来过这里四次之多，轻车熟路直接走进后场，复古氛围和海量威士忌让人眼前一亮。 两人点了「老街道」「府城漫步」「丛林」「Moscow Mule」，洛神花的奇妙搭配让金大明称赞不已，罗PD又加点一杯「老街道」、总共喝了4杯鸡尾酒。 其实在麻辣烫那一摊两人就开始小酌（*有获得店家允许并将酒水带走），离开TCRC时罗PD已经有点晕乎乎XD



接著来到金大明提前收藏的特色酒吧「赤坎中药行」，点了中药和茶道概念的鸡尾酒等等。 这时已经凌晨1点多，罗PD从一进门就昏睡过去，金大明只好自己去公园担仔面续摊作为解酒XD



很多韩国网友留言表示：「台湾真的是又好吃又有魅力的地方」「再次爱上台湾人的热情和亲切」「去过快20次都很喜欢」「原来TWICE子瑜出生在这样迷人的地方」。

不知第三集会是去哪个城市呢？ 十分期待！观看时记得打开中文字幕哦~



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