玄彬酒后变爱妻狂魔：从「爱的迫降」到「爱的退让」！老婆是中殿，儿子是世子

玄彬和孙艺真绝对是韩娱圈最具代表性的恩爱夫妻，平时就是「爱妻号」的玄彬在微醺的状态下更是开启了完美的爱妻模式，向妻子倾诉了他的真情告白。

最近为宣传新影片《哈尔滨》，主演玄彬、全余贇（全汝彬）、朴正民等人作客了申东烨的YouTube频道《心酸的哥哥申东烨》上传了一段视频，玄彬、和朴勋作为嘉宾出席。

申东烨向玄彬提问有关他与妻子孙艺真相识的经过。 玄彬表示：「我们第一次见面是在电影《极智对决》（又译《协商》、《智命谈判》）拍摄时。 实际拍摄时我们在同一栋楼，但一个在地下1层，一个在3层，所以并没有在同一空间合作过。 后来我想，能在一个空间里合作就好了，结果就是《爱的迫降》。」



玄彬回忆道：「和妻子聊著聊著，发现有很多神奇的共同点，比如工作时间相似，这让我们产生了很多共鸣。 所以《爱的迫降》结束后，我们的关系得以继续发展。」随后，申东烨突袭提问：「（婚后生活）不错吧？」玄彬笑著说道：「很好，我的人生没想到会有这么大的改变。 从谈恋爱到结婚，再到孩子出生，男人会逐渐觉得自己变得成熟了。 感觉自己的存在在逐步减弱，恋爱时是平等的关系，结婚后退了一步，有了孩子之后又退了两步。 因为需要守护的东西越来越多，逐渐放下自己，这让我觉得自己正在变得更像一个大人。」



申东烨感慨道：「看到你儿子的照片，真的很帅，小孩子能这么帅气很难得。」并询问儿子更像谁，玄彬答道：「更像妈。」谈到孩子，玄彬分享道：「他是在我拍摄《哈尔滨》期间出生的了，没有拍摄的时候，我几乎每天都去妻子所在的产后调理院。」充分展现了他的爱妻本色。酒意渐浓玄彬的爱妻形象更加鲜明，笑著说：「妻子是中殿（娘娘），儿子是世子。」字里行间全是对妻子和儿子的宠爱。



此外，玄彬与孙艺真因2018年电影《极智对决》和2019年tvN电视剧《爱的迫降》合作结缘，发展为恋人。 两人於2022年3月步入婚姻殿堂，并在同年11月迎来了健康的儿子。



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