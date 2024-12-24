朱智勋「老人妆」足足化了5小时！揭露《照明商店》拍摄背后的挑战与心路历程

2024年进入尾声一部名为《照明商店》的神剧再度掀起热议。

这部剧改编自著名漫画家姜草同名网漫，聚集了朱智勋、朴宝英、李姃垠、裴晟佑等一流演员，他们为观众呈现出了一场演技与情感的盛宴。



日前，朱智勋接受了韩媒采访，提到了拍摄期间的点点滴滴。 剧中朱智勋扮演的是照明商店的主人「郑远永」，比起他主演的其他作品，《照明商店》中的他虽是主演，但戏份却比以往少得多，但又因他总是戴著墨镜登场，更抓人眼球。 不过也因为墨镜令他无法展现眼神，对演员来说，遮住眼睛就像是「夺走了最强的武器」，面部表情刻画变得更加困难，为此身为演技派的朱智勋也深感不安，但他相信「 与同剧的演员们一起合作所产生的协同效应，这部剧则是团队战，我从第一次拍摄就明白了，虽然失去了我的武器，不过也没关系」。 导演金熙元和和朱智勋的前辈，在给他《照明商店》的剧本时就说：「选你喜欢的角色来演吧。」朱智勋一边回忆一边说道：「虽然有很多角色可以选择，但我被一个观察周围事物的远永吸引了。 当然，也有能够展现更多戏剧性演技的角色，但这部剧的重点不在於个别演技，而是想传达的讯息，而远永恰好担任了这样的角色。 金熙元导演也说『我就知道你会选远永』。」



对於这个无法确定年龄的神秘角色，朱智勋体验了一回老年妆，也成为他拍摄过程中难忘的经历，「那只是短短一瞬间的场景，但我化妆就花了5个多小时妆，结果看著自己变成老人的样子，我吓了一跳，因为我长得真的和我爸爸一模一样，哈哈。」

《照明商店》里朱智勋还首次饰演「父亲」角色，他坦言：「演绎我内心没有的情感让我感到害怕。 以往我演悲伤情感时，会专注於『我自己悲伤』的感受，但这次是第一次我不是为了自己而悲伤，而是为了对方（女儿）感到心疼、对她感到抱歉，并且感同身受，这种感情的表现对我来说是一个全新的挑战。」



朱智勋自称自己不是那种完全沉浸於角色的「方法派演员」，而更像是与导演、制片人等不断沟通，逐步构建角色的「制作人型演员」。 他还透露自己正在为「制作人」之路做好准备：「有很多演员像金熙元导演那样，演而优则导。 我也有一些已经完成的剧本，还和投资方、发行商以及公开平台进行了讨论。 我认为等这些对话结束后，制作就会加速进行。」

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