《惊人的星期六》年下男姜勋狂撩太妍成就「两行诗」名场面，现场暴动喊：提早下班！去聚餐～

网友留言：「连我都久违地心动了」、「那个让录影中断的男人：年下男姜勋」、「太妍的反应跟同事们的反应太爆笑了」、「疯了疯了」

近年出演多部热门韩剧作品《衣袖红镶边》、《小女子》、《走进你的时间》、《致我的解离》的人气演员姜勋，访谈中也提过自己是少女时代太妍的忠实粉丝，更坦言会进入演艺圈也是因为太妍，这次出演综艺节目《惊人的星期六》与本命相见，制造出的心动名场面成为了网路的热门话题。



▼姜勋：「我会当演员，也是因为太妍，非常感谢。」还带来了以前买的少女时代CD，足足珍藏了17年之久。



特别是这一段，主持人请姜勋用「太妍」二字来创作一段两行诗，姜勋短短两句话，让现场的人完全坐不住了！！！他说：「（太）太妍努那（姐姐），（妍）年下男怎么样呢？」（韩文中妍跟年是同音）在搭配上他迷人的口音，现场瞬间陷入疯狂状态，集体爆走～～～：「下班了！去聚餐～。」、「不录了不录了。」、「麦克风拿掉！」





▼这一段不管看几次都好爆笑！XDDD 无人能敌啊...。这一片段在各社群网站论坛都引发了热烈的讨论。



▼影片加码，太妍帮姜勋戴耳机！底下有网友帮忙查好两人的年龄差：「我查好了！太妍 35 岁 姜勋 33 岁 你们俩个给我去结婚喔！❤❤」



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