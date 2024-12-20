《照明商店》雪炫解析为何剧中严泰九失去了对她的记忆！并且很开心听到大家说「认不出那是雪炫」！

女团AOA出身并热情挑战戏剧演出的雪炫，在 Disney+《照明商店》播出后听到许多人的评价是「几乎认不出那是雪炫」，让他觉得很开心，比起演员本身，更让大家感到印象深刻的是她在角色上的呈现。

雪炫在近日的访谈中提到，自己在看自己的演出时仍然觉得有不足之处，不过透过本次的作品得到一些好的评价，也感觉相当有意义。雪炫在近期作品《照明商店》中饰演一位女子，她总是独自拖著行李箱坐在公车站，等待著从末班车下车的男朋友。而因剧情的高度反转，在本剧前半部与后半部的雪炫，几乎有著两极化的表现，更让大家觉得就像一人分饰两角的演出。



前面4集的雪炫，依照导演的指示，希望让观众们感觉她像是个连续杀人魔，甚至将目标肢解装入行李箱中，甚至在那些场面是否能够流露出角色的情感，这些都经过考量而进行拍摄。从第1集的登场，雪炫就给人相当阴森的感觉，加上她的手指甲长在手掌内侧，敲击著她所坐著的长椅，营造出惊悚的感觉。



到了电视剧的后半部，带著观众了解雪炫饰演的角色「至永」的坎坷恋情，即使她有个疼爱她的男友玄民（严泰九饰），男友在前往与至永见面的路上遭遇意外，让原本就反对他们交往的男方母亲更加无法谅解，不断加重至永内心的罪恶感，导致她走上绝路。不愿与男友分离的她仍协助昏迷中的男友，以意志力重新找回生命。



剧中并未特别说明为何玄民没能记得至永，但雪炫自己的解读是相爱的程度不同，至永对玄民的爱更深，所以至永无法抹去这段爱情记忆。雪炫透过《照明商店》得到大家的好评，但也表示在拍摄的过程中她对自己的演出仍充满不确定，在下班路上她总是闭著眼睛思考自己的表现，也觉得对於自己的演出有些许遗憾，还能表现得更好，对自己的演技仍然没有太多自信。



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