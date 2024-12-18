【韩网热门】网综《风向GO》突破千万次观看！网赞：四人风格完全不同，就像在看《脑筋急转弯》

3周前（11月24日）上传的第一集观看次数已达到1005万，两周前更新的第二集观看次数749万，四天前的第三集也有434万次观看。

韩国网友评论：

1. 真的超好笑kkkk完全感觉不到时间流逝，2个小时一眨过得超快！

2. 也许是所有YT网综里最大的热门作品kkk

3. 让我想起以前全家一起看《两天一夜》的感觉，超棒

4. 现在它成了我的新饭搭子、清洁好友、洗碗伙伴，甚至是催眠曲......

5. 我平时不太喜欢看旅游节目，但这个真的是超级好看kkk应该加进黄晸珉的代表作目录里kkk

6. 恭喜黄晸珉又多了一部千万作品kkk

7. 四个人的旅行风格和性格都完全不同，就像《脑筋急转弯》的角色一样，但彼此都接受对方的意见，意外地有趣kkk

8. 看完一次还会想再看kkk没有制作组的介入，出演者亲自找旅行地点、 互相斗嘴，超级贴近现实，就像我们家出去旅行一样，真的太好玩了kkk下周一定也要看

9. 影片虽然很长，但完全不无聊kkk疗愈又放松，四个人相处也和谐，看得人特别舒服，完全没有一点压力，真的希望能定期播出ᅲᅲᅲᅲ

10. 制作组也好厉害，因为是无App旅行，竟然还特地做了旅游攻略小册子，这份用心和创意真的无敌... 公仔和小包包也好漂亮，角色设计得超可爱kkk

11. 太有趣了，希望他们能去更多地方，最好每个季度都去旅行拍节目kkk

12. 拜托一定要有第二季！

出处：https://theqoo.net/hot/3534386348，https://theqoo.net/hot/3534386348?page=4

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