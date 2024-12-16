太阳演唱会献唱华语歌Karencici〈爱你但说不出口〉！Karencici回礼〈眼鼻嘴〉！

BIGBANG太阳14日在台北流行音乐中心开唱，惊喜献唱在台湾发展的美籍华裔创作女歌手、金曲歌后Karencici的华语歌〈爱你但说不出口〉，梦幻联动引爆双方粉丝激动，Karencici本人也是！

「宝贝 今晚的我有点醉／别理会 你听的 那些谎话／我没办法／把真相都证明给你啊……我想念你／我恨自己错过／爱你 但说不出口／你说太累所以是谁惹的祸／是我／爱你 但说不出口」Threads这几日疯传太阳献唱Karencici〈爱你但说不出口〉，有名粉丝上传现场影片写：「疯掉，太阳翻唱了@itskarencici（Karencici） 的〈爱你但说不出口〉，我超爱……」



Karencici本人很快也看到，在Threads分享了一则影片激动喊：「NO FUXXING WAY 太阳唱了我的歌 WHATTTTT?!!!!!!! 谁有影片啦 我要看！！！」今晨便上传一支影片翻唱太阳的〈EYES, NOSE, LIPS〉（「眼鼻口」或译「眼鼻嘴」）回礼，留言里她还说：「好丢脸，我上传了三次以为都没成功。」感受得出来Karencici心情还是非常激动。相当多粉丝都认为两人风格很搭，互唱彼此的歌非常适合、非常好听。



另外，太阳除了〈爱你但说不出口〉还演唱了来台湾必唱的邓丽君〈月亮代表我的心〉，全场合唱相当动容。顺带一提，Karencici和韩国其实有渊源，2018年7月就先在韩国发行EP《Blow-Up》出道，在韩国举行‎出道Showcase（纪念表演秀）惊艳现场韩国记者。当天受访，她透露自己是听少女时代和2NE1的歌所长大的，一直向往韩国的舞台，还曾寄给SM娱乐、YG娱乐寄录音带但无果，她还提到有机会想和韩国音乐人HYUKOH、Zion.T与DEAN合作。

太阳和Karencici联动也不禁让人想起7月时‎MAMAMOO颂乐来台献唱〈分手后不要做朋友〉，原唱梁文音反过来唱颂乐的〈Easy Peasy〉‎，同样录下影片回礼，都架起了台韩音乐交流的美好桥梁。

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