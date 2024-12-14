【韩网热门】最近网友认为主角外形超般配的待播韩剧：《我的完美秘书》韩志旼&李浚赫

韩志旼饰演工作能力超强但生活技能为零的猎头公司CEO「姜智允」，李浚赫饰演兼具秘书和单身爸爸身份、工作与生活都很擅长的「刘恩浩」，明年1月3日SBS电视台开播。







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▼韩国网友评论：

1. 哇化学反应太赞了

2. 有生之年终於看到李浚赫演爱情剧！

3. 我们东载谈恋爱了呀

4. 我就说李浚赫应该拍爱情剧！

5. 两位演员都是我喜欢的，好期待

6. 虽然不知是谁选的演员，非常感谢

7. 这就是之前报导的《打招呼的关系》，改名了耶

8. 拜托剧情一定要给力

9. 有这样的颜值和氛围感，就算不好看也变好看了kkk

10. 看了预告之后，久违地感到心动...

11. 女上司和男秘书的社内恋爱，太感动了ᅲᅲ

12. 很久之前在周末剧看到他短暂饰演小儿子CP，就知道他是浪漫喜剧天才

13. 对不起我的注意力都被他的逗号浏海吸引了

14. 李浚赫的演技好像差口气... 希望这次有进步啊

15. 哇，樱花篮球戏是怎样... 感谢徐东载拍爱情剧，现在也不晚

16. 一看就是非常老套的剧情，但颜值压倒了一切kkkk

17. 看了预告，这周以来第一次发自内心地笑出来

出处：https://theqoo.net/hot/3527188419

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