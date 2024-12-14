NewJeans今日开设全新SNS帐号，请集会粉丝吃饭！受制解约纠纷丢银行代言

女团NewJeans於所属社HYBE纠纷不休，今日（12月14日）下午开设了名为「jeanzforfree」的新IG帐号，闵熙珍火速点赞第一篇PO文。 就在前一天，NewJeans代言客户之一新韩金融刚刚宣布不再续约代言人合约。

五位成员透过IG限动分享影片，亲自证实此帐号为她们全新建立的官方帐号。 Danielle说「真的是我们喔！真的很想大家」，Hanni承诺「会更常在这里与大家见面」，Minji则说「知道很多人担心我们，但我们非常坚强」。



第一篇PO文里，NewJeans表示在汝矣岛附近四家餐厅预付了餐点，只需带著任意艺人的应援棒即可以「Bunnies」名义进行领取，包括海苔饭卷、饮料、蔘鸡汤及饺子汤等。 Minji说：「韩国现在很冷，我们准备了一些东西，希望大家能吃上热饭，照顾好自己。」虽然未直接提到，但根据应援棒和餐厅位置等消息，网友认为NewJeans此举是对集会参与者表达支持。PO文发布后不久，ADOR前代表闵熙珍火速点赞。



NewJeans於11月29日宣布与ADOR终止专属合约，并开始独立活动，而ADOR则对此提出异议，目前双方的纠纷仍在法律程序中。这场合约纠纷也对NewJeans的商业合作造成影响。 新韩金融集团昨日透露，与NewJeans的品牌代言合约将於今年12月到期，之后不再续约。 不过因为各个子公司的具体合约时间不同，NewJeans的广告最晚会在明年3月之后下架。

去年，新韩金融推出全新app「Super SOL」以整合各个子公司app的功能，为贴近MZ世代和扩大宣传，签约了大势新人女团NewJeans作为代言人。 然而随著解约风波愈演愈烈，从广告主的角度来看，续约已成为不可能：若与成员个别签订广告合约，极有可能立刻卷入法律诉讼。



根据现行专属合约条款，成员的个人活动或透过第三方进行的活动都属於违约行为。 这里的第三方不仅包括外部经纪公司，还包括成员本人或其父母设立的家族企业。

另据律师分析，NewJeans如果解约并独立活动，就不能继续使用「NewJeans」这个名字，也不能再演唱从前的歌曲。

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