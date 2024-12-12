《黑司祭们》的后续作品《黑修女们》！宋慧乔全余贇变身驱魔修女与恶灵正面开撕！首波预告曝强烈眼神

演员宋慧乔再度大胆尝试新题材，新电影作品《黑修女们》中变身修女对抗恶灵。12月12日电影公司NEW透过官方频道公开了《黑修女们》第一波的电影主视觉海报以及预告影片。

《黑修女们》剧情描述为了拯救被强力恶灵所包围的少年，不惜参与禁忌的仪式的人们将发生的故事。这也是韩国驱魔题材的新尝试，也是曾吸引544万名观影人次的名作品《黑司祭们》的后续第二篇章。本次公开的第一波海报中，在火焰中仍拥有坚定强烈眼神的尤妮雅修女（宋慧乔饰），以及与她凝视著同一个方向的米卡艾拉修女（全余贇饰），令观众们对剧情感到好奇。



为了从恶灵手中拯救少年，总是毫不迟疑往前冲的尤妮雅修女，以及虽然不认同游妮雅却也决心为受苦的少年尽一分力量的米卡艾拉修女，这两位修女将展开什么样的故事剧情，令人非常好奇，加上海报上所写的「早已做好前往禁忌之地的准备」，为了拯救受困於恶灵的少年，两位修女将使出浑身解数对抗恶灵势力。



电影预告中，先是有句提问「你听过12现象吗？」引发观众的兴趣，接著是宋慧乔以沉稳坚定的声线说著「你们这些肮脏的灵魂，现在给我离开！」宋慧乔与全汝彬将以独一无二存在感与细腻的表现，展现尤妮雅以及米卡艾拉修女两人内心的混乱以及决心救人的慈悲。《黑修女们》将於2025年1月在韩上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻