《现在拨打的电话》原作作者大赞男女主：柳演锡完全符合我对「白司彦」的想像，蔡秀彬就是「洪熙珠」本人

柳演锡和蔡秀彬主演的《现在拨打的电话》开播后受到了广泛的讨论和好评，尤其是在悬疑与爱情题材的融合上表现出色。

《现在拨打的电话》以一通威胁电话为起点，讲述了一对结婚三年的「橱窗夫妇」（在外人面前展示恩爱的夫妇，形式婚姻）在这场秘密浪漫惊悚事件中的故事。 剧情以浪漫爱情结合悬疑为主，融合了契约婚姻、双向暗恋等言情老梗，但通过快速的剧情推进和悬疑氛围的营造，丝毫不觉得老套，每集还埋有伏笔，尤其是第四集达到剧情高潮。 主演柳演锡和蔡秀彬的表现也大受好评。 柳演锡细腻地诠释了高冷而内心深情的角色，蔡秀彬则展现了坚韧与柔弱并存的特质，两人之间的化学反应让观众感到惊艳，成为剧中一大亮点。



随著电视剧的热播，原著网路小说和改编漫画在KakaoPage上的关注度和销量也大幅增长。 网路小说的阅读量是之前的5倍，销售额增长了14.6倍，还登上了Kakao Page全站网路小说日榜第一。 而为配合剧集推出的网路漫画阅读量增加了3.6倍，销售额增长了6.9倍，并位列Kakao Page浪漫题材漫画周榜第二。 原著作者「干物女」更是对剧中主演柳演锡和蔡秀彬的表演称赞不已，形容他们对角色的还原度高达200%。 作者还表示，柳演锡饰演的「白司彦」不仅符合她对角色的想像，更展现了比原著更精致、更性感的魅力。 蔡秀彬饰演的「洪熙珠」被赞是原著角色的真实化身，其细腻的演技充分体现了人物的复杂情感。



此外，「干物女」还对剧集新增角色和改编细节感到十分满意，例如洪熙珠的大学学长、精神健康科医生「池相佑」（许楠儁 饰）以及白司彦的粉丝兼当红主播「罗柳悧」（张圭悧 饰）都是原作中没有的角色，她认为这些改编使「沟通」主题更加深入。



同时剧集中一些细腻的情节处理也让「干物女」印象深刻，比如「白司彦」一直戴著婚戒的习惯、不经意喝下妻子喝过的酒、两人相同的聊天背景和头像等，这些细节强化了角色间的微妙关系和化学反应。

「干物女」透露创作小说时希望展现这对「橱窗夫妻」在极端情境下逐渐意识到对彼此的感情，而电视剧在处理这些剧情时刻画得极具魅力，让作为知晓剧情发展的她也成为了一名「本放死守」（准时观看直播）的忠实观众。

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