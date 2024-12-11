成功的迷妹！李泳知追星大成功，要和本命NCT Mark合作新曲

李泳知追星成功，终於要和本命NCT Mark合作了。

众所周知李泳知是Mark的粉丝，她曾多次在公开场合公开表达对Mark的喜爱，比如透露自己订阅了Mark的收费粉丝服务「Bubble」; 又比如在挑战或颁奖礼等场合与Mark互动时，粉丝们也能够感受到她对本命的喜爱和崇拜。



앜ㅋㅋㅋㅋㅋ 이영지님 마크옆자리에서 폭풍랩 보여주심ㅠㅠㅠ

아 드림이들 너무 귀여워ㅠㅠㅜㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/kquUbr8EPj — 스노우볼 (@humnangg) December 2, 2023

据悉，李泳知将参与即将於本月16日发行的Mark新单曲的Feat部份。 两位当下炙手可热且实力非凡的艺人联手，势必引发热烈反响。 尤其是李泳知早已公开表示自己是Mark的粉丝，此次合作无疑将为她「成功追星」的故事画上点睛之笔。



Mark今年以NCT 127和NCT DREAM的身份表现异常活跃。 他随NCT 127发行了第六张正规专辑《WALK》; 同时以NCT DREAM的身份接连推出《DREAM （） SCAPE》和第四张正规专辑《DREAMSCAPE》。



此外，Mark还圆满完成了NCT DREAM在全球25个地区举办的37场第三次世界巡演，并即将参与美国最大的年末音乐节「2024 iHeartRadio Jingle Ball Tour」。 此次与李泳知合作的新单曲发布，更如同一份特别的礼物，为他忙碌的一年画上浓墨重彩的一笔。

对李泳知而言，今年同样是具有里程碑意义的一年。 她发行了出道以来的首张EP专辑《16 Fantasy》，主打歌《Small Girl》在Melon Top 100和Genie Music Top 200排行榜上均夺得冠军。 在音乐节目中也摘得奖杯，不仅巩固了她在综艺领域的地位，也以音乐实力获得认可。



独具个性的Mark和充满力量感的李泳知此次联手，能否在年末掀起音源榜热潮，令人倍感期待。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻