aespa Winter&ENHYPEN梁祯元私下见面照被拍疑似恋情曝光？！ 双方经纪公司否认：偷拍者曾经以照片勒索钱财

女团aespa成员Winter与男团ENHYPEN成员梁祯元私下见面的照片曝光，引发热恋传闻。

11日，X平台上出现了网友A发布的贴文，其中提到「年末活动多，应该会有很多共同日程，挺好的」并标记了Winter和梁祯元的名字，同时上传了多张照片和影片。

A某写道：「这样也能说Winter有两个？ KARINA穿著视讯通话中的衣服出门，闹出那样的事情，你还要穿挑战影片里穿的衣服出门吗？」暗指照片中人物的穿著与Winter在challenge中的服装相似。 随后，A某强调「绝对不是同一个人」，并表示「Winter先坐计程车离开，之后是梁祯元上车离开」，透过公开照片试图证明Winter与梁祯元私下见面。

照片和影片显示，一名戴帽子和口罩的女性与一名戴帽子、穿连帽衫并戴口罩的男性出现在同一场所。 影片中还包含了疑似梁祯元的男子进行短暂电话通话的声音。



에스파 윈터 엔하이픈 양정원 목격담! pic.twitter.com/nd3Z8D5k4g — 수파두파 (@SUPADUPAMY) December 10, 2024

然而目前曝光Winter和梁祯元目击传闻的帐号已被删除，页面显示为「该帐号已不存在，文章也已被删除」。



对此，粉丝及网友对帐号和文章被删除一事，以及两人仅为猜测状态且都遮住面容、没有明确证据的情况表示关注，同时谴责爆料艺人私生活的行为乃是私生饭行为。



事情愈演愈烈，Winter所属经纪公司SM娱乐发布官方声明表示：「此事纯属无中生有，照片散布者曾联系某媒体，试图以金钱为目的与我们直接沟通，但被该媒体以无法处理金钱目的的举报为由拒绝后，出於恶意进行了散布。 对此我们将采取法律措施。」

ENHYPEN所属BELIFT LAB也向媒体表示：「该恋爱传闻不属实。BELIFT LAB对於侵犯艺人隐私、制造及传播恶性谣言的行为将采取强硬应对措施。」

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