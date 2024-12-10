SUPER JUNIOR-D&E首次香港户外开show 东海、银赫大晒广东话冧粉丝：BB猪！

K-pop界人气代表男团SUPER JUNIOR-D&E带著他们好评如潮的巡演2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG演唱会来到香港，12月7日起连续两天在西九文化区安盛x竹翠公园跟歌迷们见面。由於今次香港演唱会临近SUPER JUNIOR-D&E在12月16日出道的13周年，因此东海和银赫演出分外落力，在超过两小时的演出中，献唱了20多首歌曲，成功为香港，以至来自世界各地的ANNIE（他们粉丝名称）们带来一个难忘的晚上。

演唱会正式开始，D&E第一时间便为观众带来惊喜！穿上闪石外套的两位oppa，率先献唱了Super Junior的名作〈Rock Your Body〉跟大家见面，尽显他们是团魂满满的K-pop组合！紧接而来，东海、银赫承接现场的炽热气息，再送上〈Twisted〉、〈B.A.D〉和〈Danger〉，在一轮劲歌热舞之后，粉丝们尖叫不断，应援声却十分整齐，加上应援手灯，构成全场宝蓝色的漂亮画面。

东海、银赫稍作休息正式跟现场观众打招呼，来过香港多次的oppa们，广东话越来越厉害：「我哋系Super Junior-D&E！」而且更十分鬼马地大叫现场粉做：「BB猪」即时令台下的粉丝们超级兴奋！如痴如醉！之后，东海、银赫又表示很想念大家，每次来香港都下雨，幸好今次没有下雨，所以心情很好。



由於D&E与粉丝们已经建立了多年的深厚感情，他们除了要呈献精彩的表演，也非常享受演出的过程，二人在送上〈Hang Over〉等合唱歌曲之后，更准备了个人部份。银赫先为ANNIE们演绎了个人作〈Be〉，作为组合内主领舞的他，亦趁solo部份尽显他的精湛舞技，而东海则为观众们送上〈California Love〉。最惊喜是他们还各自演绎了Super Junior的〈One More Chance〉和〈I Think I〉，随即引来全场歌迷一起合唱，回忆彼此过去的温馨画面。



来到encore部份，东海、银赫希望跟观众们来一个轻松愉快的告别，因此特别挑选了〈’Bout you〉、〈Need You〉和〈Share My Love〉三首节奏轻快的歌曲，让彼此留下美好回忆。而D&E在最后跟ANNIE们聊天时就提到，因为这是他们第一次在香港举行户外演出，因而玩得特别开心。而粉丝们也预备了应援活动回应D&E，这时候全场观众一同举起玫瑰花送给oppa。看见这个美丽的场面，东海和银赫也禁不住再用广东话回应：「好靓啊！」最后再拍摄全场大合照，为这晚的演出画上完满句号。

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