《灰姑娘的姐姐》千正明自2019沉寂多年差点息影，原来是遭共事16年经纪人诈骗

和文瑾莹（文根英）、2PM玉泽演2010年合演《灰姑娘的姐姐》打开亚洲知名度的千正明，自2019年主演的电影《没有脸孔的老大》宣传活动后，便鲜少在萤光幕前现身宛如息影，原来是遭受亲近的经纪人诈骗而备受打击休息。

《我家的熊孩子》最新EP.421曝光了千正明近况，他邀请班底Super Junior希澈、李常敏前往家中做客。当日节目特别MC金宰永看见千正明也很开心，两人曾合作《Master－面条之神》饰演育幼院死党，金宰永过去做客不少次，表示他的家没什么变化。



希澈和李常敏惊喜替千正明庆生，闲话家常中，希澈曾聊到希澈和千正明是因玉泽演和朴轸永才会认识，而李常敏好奇发问了千正明为何没有新作品。千正明坦言发生了不好的事，共事15、16年的经纪人「对他重大诈骗」，伪造私人文件也骗了他的父母。回想得知事情那天，千正明被经纪公司社长急call，来到现场见到一群受害者质问公司人士该如何解决。千正明表示总要有人负责任，因此「做了一些不愿意做的事情」，还了非常庞大的金额让他身心俱疲、体重直落，严重到想退出演艺圈。



也有过「被借钱不还」受骗经验的希澈安慰道：「最悲伤的是被诈骗的人们总是在自责，『都怪我太傻了』、『都怪我太无能了』，但绝对不要自责，坏的是那些诈骗的人。」千正明难受地说父母因他也不好过，为了父母决心重新振作才复出。



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千正明除了2019年上映的电影《没有脸孔的老大》，上一部电视剧作品已是2018年与尹恩惠主演的《心动警报》，这些年鲜少出现在萤光幕时常引人好奇，去年出演《我独自生活》透露2022年拿到柔术黑带，今年7月获颁荣誉警察，加上IG不定时的更新都成为他难得的「生存报告」。



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