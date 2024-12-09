一登场的她最令人好奇！《照明商店》长发美女雪炫VS惊吓公车男严泰九角色超惊悚大获好评！

在Disney+日前公开的原创系列电视剧集《照明商店》，仅上线4集即引发高度讨论，每一集看似独立却又有所关连的剧情与角色，令观众们期待后面4集的走向。一登场的长发女子雪炫以及每日相遇的公车男严泰九，定调了整部作品的悬疑风格，引人入胜大获好评。

《照明商店》描述在一个黑暗的巷弄尽头，一家陈列著各式各样灯具的照明商店，从带著墨镜的老板朱智勋，到每一位造访商店的顾客们，都有著异於常人的故事。而一登场的首集故事就由雪炫打头阵，她穿著白衣批散长发，带著个大行李箱坐在公车站，一句话也不说只是低著头，令每天在这站下车的严泰九相当好奇，终於在某一个雨天，严泰九上前询问她并为她撑伞，也让悬疑的故事剧情正式展开。



严泰九脸上的表情，同样也是观众们心中的怀疑：她到底是人还是鬼？严泰九小心翼翼地问她为何坐在这里？她只回答自己正在等待。在一个雨天，她仍然出现在原处，但没有带伞让她全身都湿漉漉的，她又说手机丢失了，严泰九好意想帮她打电话看看是否有人捡到，询问她的电话时，雪炫却说：「你不认识我吗？」接著更直接问严泰九「你家离这里不远吧？」要求跟著他回家。



雪炫奇异的行径成为《照明商店》一个非常棒的起点，神秘氛围让观众们好奇她到底是谁？她与严泰九似乎应该是旧识，到底还有什么秘密还没揭开？雪炫最终拖著沉重还低著血的行李箱离开，来到照明商店，她打量著店内所有的电灯及灯泡，不说一句话又转身离开。在第5、6集的预告中，也揭开了雪炫与严泰九之间的关系，雪炫本次挑战恐怖鬼片类型的题材，还会冷不防的秀出长得很怪异的手指甲，在剧中展现十足的存在感，成功定调这部作品的悬疑与恐怖氛围，吸引了观众持续观赏《照明商店》。



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