aespa《Supernova》含金量还在上升！美Billboard「2024年度最佳K-POP歌曲」第1位，继MAMA&MMA「年度歌曲奖」再获肯定

女团aespa的《Supernova》近日在美国Billboard公布的「2024年编辑推荐最佳K-POP歌曲25首（The 25 Best K-Pop Songs of 2024： Staff Pick）」排行榜中荣登榜首。

Billboard评价道：「《Supernova》不仅是aespa首张正规专辑《Armageddon》的代表作，更是今年的代表性K-POP歌曲。 这首仅有3分钟的作品巧妙地平衡了创新与结构，包含三段完整的副歌、富有动感的hook、高昂的bridge，以及震撼人心的舞蹈间奏，而aespa则在整首歌中保持了高水准的完成度与一致性。」



Billboard认为，Karina和Giselle的rap唱段锋利尖锐，Winter和NingNing则贡献了「闪耀且富有星空般质感的强大歌声」。 歌曲第二段加入的合成器尤其展现了她们打破公式化的野心，还巧妙地取样了Afrika Bambaataa於1982年登上Billboard Hot 100的热门单曲《Planet Rock》，「将怀旧电子元素与Hyperpop（高能流行）的辉煌进行巧妙融合，向过去致敬的同时展望未来」。



Billboard还补充道，《Supernova》在社交媒体上的持久热度，令它富有感染力的节拍和引人入胜的编舞长期备受关注，其突破性的制作也赢得评论家的高度赞誉。 就连加拿大电音才女兼数位艺术家格莱姆斯（Grimes）也无法抗拒，在原曲基础上制作了未来主义混音版，充分展示了aespa吸引让粉丝、评论家和艺术家同行的卓越能力。



不仅如此，aespa此前已被英国英国知名音乐专业杂志 NME 选为「2024年度最佳歌曲50强」之一，这是前十榜单中唯一的K-pop歌曲。 NME 高度评价道：「经 NASA 认可的《Supernova》从开头几秒就展现出强烈的存在感，爆发性的声音效果、激昂的合成器音效，以及 aespa冷静而自信的歌词... 这首歌充满了轻快的电子节拍和精彩的hook，证明了女子组合在未知领域也能取得成功的能力。」



aespa凭藉今年5月发行的首张正规专辑主打歌《Supernova》，在 Melon 榜单上创下15周连续冠军的纪录，刷新了历史最长连续冠军的新纪录。 在年末的各大音乐颁奖典礼中，她们横扫「年度专辑」、「年度最佳歌曲」、「最佳音乐录影带」等多个大奖，以最多获奖成为该年度的最大赢家，迎来了职业生涯的最高峰。

此外，aespa 将参加定於 2025 年 1 月 11 日至 12 日在首尔高尺天空巨蛋举行的《SMTOWN LIVE 2025》首尔演唱会。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻