TWS道勋不使用艺名，却使用本名活动的原因...原本想用「伊卡洛斯」这个帅气名字出道！

这个名字....说实话...越看越不错耶，毕竟大前辈都用过「英雄在中」、「最强昌珉」之类的，这个希腊神话名感觉挺帅气的～。

近期，新人男团 TWS 成员申惟和道勋出演了张度练主持的人气网路节目《Salon Drip 2》，分享的有趣故事引发热议。

大哥申惟是用艺名活动，他分享道：「我出生时名字本来就是申惟，但因为和姐姐的名字太像，所以改成了晶㬊（第二个字念焕）。」他还透露，本名是「申晶㬊」，后来公司要求他带一些艺名来候选，当时妈妈就给了很多意见，但他只提交给公司自己选的「申惟」，最终公司决定让他以「申惟」为艺名，让妈妈感到有些失望。母亲原本推荐的艺名有「均河」、「根厚」等。



另一边，使用本名活动的道勋则表示：「其实我也想用艺名，但很可惜没能如愿。」他坦白自己曾考虑用「伊卡洛斯」作为艺名，现场工作人员直接大笑出声，甚至帮他做了翅膀的特效～。道勋认为自己想到的这个名字很帅气，很可惜公司没有同意。



他补充说：「现在是用本名道勋，所以稍微有些遗憾。说实话...现在还是很想用艺名。」对此，张度练回：「道勋（这名字）就已经很帅气了。」并对比「伊卡洛斯」这个比团名还长的艺名真的太有趣了，逗笑了全场的人，现场氛围也更加轻松愉快。



▼ TWS 出演《Salon Drip 2》的完整内容：



▼ TWS 11月25日发行的歌曲〈Last Festival〉MV：



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