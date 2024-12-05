先记住他们的号码吧！《鱿鱼游戏2》即将揭开神秘面纱！重点人物号码一次公开～

《鱿鱼游戏2》即将於12月26日与大家见面，今日也公开了这些主要角色们9人的号码与剧中造型，引发观众们的期待。为了复仇而再度回归游戏的456号李政宰，与即将迎接他的「前台」李秉宪，再度展开一场激烈的对决。

本次所公开的海报，令人想起了这些参赛者在前往比赛前，满脸天真无邪的表情，不过已经参加过一次的456号李政宰，脸上再也没有笑容，而是带有复仇的心情再度赌上自己的性命，与首次参加游戏的新参赛者们形成强烈的对比。仍然希望能获得高额奖金的8名新参赛者，满脸笑容地来参与，包含333号的投资Youtuber任时完，厚颜无耻的388号姜河那，为了生病的女儿想要赢得医药费的246号李阵郁，以及想要完成变性手术的120号朴成焄。

为了偿还赌博债务的007号梁东根以及他的母亲149号姜爱心，在生存游戏中即将站在十字路口进行艰难的选择。390号的李瑞焕，与被骗而失去巨额资金的222号赵宥利重逢，这些角色们背后的故事也开始令人期待。而参赛者中唯一第二次参与的456号李政宰，也预告了本次的角色将与第一季有著非常大的落差，请大家期待这样的转变。



除了9人以外，还有各种角色即将加入《鱿鱼游戏2》，包含由蔡国熙饰演一位女巫，总是会说出意义深长的预言以及诅咒，让参赛者更加紧张，心中产生压力。另外透过HipHop生存选秀亚军出身的说唱歌手崔胜贤TOP，还有胆小怕事的李大卫等等，每人个性都有不同特色，将为《鱿鱼游戏2》带来不同的看点。《鱿鱼游戏2》预计将以更丰富精采的叙事与人物设定，加上无法预测的剧情内容来让观众们再度注目。《鱿鱼游戏2》将於12月26日在Netflix播出。

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