你也在追吗！Disney+姜草携神作《照明商店》回来了　疑点解析一次看！首播4集「耳朵流沙、指甲长在背面」狂掀讨论

由南韩人气漫画家姜草所执笔的《MOVING异能》在Disney+上档后全球爆红，成为2023年热度最高的韩剧，也连带让剧中演员韩孝周、赵寅成再度翻红，年轻一辈演员李正河、高允贞与金度勋更是成为代表作，姜草的下一部作品也让人备受期待！如今他的另一部漫改神作《照明商店》终於在Disney+上档，且一口气就先公开4集！由於该片风格偏向惊悚，因此不少网友直呼差点吓破胆，然而细细品尝后也发现，故事核心与「人」息息相关，这次就一口气解谜故事中的谜点，让人更清楚故事背景！

疑点1：「故事的中心始终是人」而背后的故事是…

《MOVING异能》现象级的成功，无疑让姜草的名声推至巅峰。然而这次他笔下的另一部经典作品《照明商店》接棒上档，也让他坦言有些紧张。过去在记者会上，姜草谈到了两部作品的核心，都是以「人」为出发点，他直言不管是写作或是创作，人永远都是他故事主题的精髓。只是《MOVING异能》以热血的超级英雄为主，《照明商店》则聚焦在生死边缘。他曾分享「我创作和讲述故事。无论是写作还是创作，故事的中心始终是人。能够打动人心的永远是故事的主题与精髓。」《照明商店》透过6个陌生人的故事，描述他们在通往死亡前未尽的心结，对未能告别的牵挂感到歉疚，希望观众能在观影之余，找到与自己相通的部分。



疑点2：照明商店是个什么样的地方？

与《MOVING异能》一样，《照明商店》就算改编成剧集但与漫画还原度高，因此看过漫画的观众再来追剧应该会相当有感。虽然是以6个迷惘的陌生人为主轴，但他们却都在同一条巷子中相遇，巷子的底端是一家灯泡店，名字就叫「照明商店」。而这家老板主人到底是谁？叫作郑远永，并找来男神朱智勋主演。他在的地方并非人间，而是一个人通往死亡前短暂停留的结界，存在在这边的魂魄因为带有遗憾因此无法真正死去，但又活不下去，只能受困其中。朱智勋宛如摆渡人，目的要帮助这些魂魄更清楚思考自己该不该留在此地，还是重回人间。

另外「照明商店」中的灯泡也有特别含意，店里大多的灯永远都亮著，但来访的客人却有些特别，有人指甲长在反面(指腹)，有人耳朵总是流著沙子，也有人全身湿淋淋，进到店里却什么话都不说。《照明商店》把这家店的灯泡比喻成访客的生命，忽明忽暗、明灭不定，也像生命的延续，要留要走，全看自己的意志。



疑点3：重症室护理师的意义？

来自重症室的护理师权永知同样也是原著中相当重要的角色，权永知是唯一在人间连结生死两个世界的引领者，由於她曾有过濒临死亡的经验，因此她与阴阳之间的界限变得模糊。该角色则是找来朴宝英第三度出演护理师。不同於先前的人设，朴宝英在《照明商店》中饱受另一个世界的干扰，但她依然用最温暖的行动来接纳超自然的现象。

例如有个耳朵不停流沙的男性闯入重症病房，劈头就问他「太平间在哪？」，权永知很快就发现他是因为欠高利贷被活埋的患者，因此细心将他的耳朵清干净后，在耳边告诉他「你认为自己会成为家人的负担吧？我也曾经旁徨一段时间，但当时有人为我注入了意志，所以我活过来了。所以请你也别放弃！」若要说朱智勋是阴间的摆渡人，朴宝英就是将亡者拉回人间的领路者。



疑点4：公车站的女人是谁？

从第一集开始，以一名陌生的女人坐在公车站拉开序幕，这名女子叫李至永，找来从偶像转型成为演员相当成功的女星金雪炫饰演，而她等待的男人则为金玄民，由男星严泰九主演。李至永每天都坐在公车站旁的长椅上吸引金玄民的注意，某天两人终於搭上了话，金玄民将李至永带到自己家，没想到随后走出来的剩下李至永一人，还有一大个滴著血的行李箱，奇怪的是李至永除了指甲长在背面之外，会去问其他人「是不是一个人来？」、「你们认识吗？」、「你看得见我吗？」。

事实上在漫画中可以发现，李至永与金玄民在生前曾是一对相当幸福的情侣。然而金玄民却在某次意外中陷入昏迷，李至永伤心之余却遭到男方家人责骂因而伤心自杀，未料在自杀前一刻她看见手机亮出「金玄民没有死！」的讯息，但就算她把指甲抓断了依然扯不断绳子，因此她也走进了死亡结界，指甲才会长在背面。到了结界后，她每天都在金玄民下车的地方等他，甚至还把他装进行李箱到两人约会过的地点，就是希望对方认出她。李至永难过说「我在想是不是来到这个地方，就会把记忆忘掉，所以我跑去找跟我相同情况的人，但发现只要有相爱过，都会认出对方的。像那对母女也是，但为什么他却记不得我呢？」后续两人会如何发展，也值得剧迷慢慢体会。



疑点5：神秘的警察与小吃店老板角色？

除了原著出现的角色之外，在剧集版中也出现两大新角色，分别是男星裵晟佑饰演的警察杨成识，另外一名为金大明饰演的小吃店老板金相勋。杨成识沉默寡言，但对於想破的案子会坚持到底。他怀疑一名老先生的死并非自然死亡，追查之后发现金相勋涉有重大嫌疑。就在某次金相勋无故追捕一名女性时，裵晟佑冲出小巷上前扭打，没想到金相勋却反问他「你也看得到她吗？」原来这名女子是先前火灾过世的亡者，但两人却都看得见？！

尽管网友好奇两人真实身分，但目前还不得而知，但网友猜测金相勋可能是阴间使者，要把还在飘泊的亡魂带走。至於杨成识同样也是困在照明商店世界的魂魄，在第四集最后，镜头带过一遍所有正在重症室抢救的病人，其中一名赫然惊见就是杨成识，而他的故事背景也势必牵动剧情走向。





当然《照明商店》精彩程度不止如此，实力派演员李姃垠虽然在第四集才现身，但她似乎早就以不同模样贯穿整部剧，究竟她总是要女儿去照明商店买灯泡的原因是为何？开不了口又有什么苦衷？请一定要锁定每周三上架的《照明商店》！

Disney+ 原创剧《照明商店》每周三下午 4:00 上架新集数

●《照明商店》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-6620d99f-aac9-473b-8ff8-f248e123b5cc

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻