宋江入伍近况影片公开！为公益宣传片出镜献声，画面养眼似电影剧照

正在服役中的演员宋江，近日通过「国防Helpcall」公益宣传片再次与粉丝见面，影片一经公开便在各大社群网站引发热议！

宣传片以宋江的旁白开场，他说道：「每一次开始的时刻，我们都需要帮助。 当你面临新的开始、需要帮助时，我们会成为那双援手。 无论何时，总是如此。」随后，画面转向宋江倾听一名士兵心声，他微笑著对镜头说道：「我们一起解决吧，不要独自烦恼。」



整段视频仅有45秒，宋江的出场时间仅8秒，即便身著军装、留著短发，俊朗外貌与温暖形象仍然令人眼前一亮，与作为演员活动的时期别无二致，令人仿佛置身於电视剧场景中。



国防Helpcall是由国防部运营的国军内部综合谘询中心，在宋江之前，玉泽演、任时完、姜河那也曾一同为国防Helpcall拍摄宣传影片。



该影片发布后，网友们纷纷表达对宋江的喜爱之情：「还以为在拍电视剧」「声音和脸庞都让人心动」「栗子头也帅气」「剥壳水煮蛋一样的肌肤一点都没变」。

此外，宋江2017年通过tvN电视《她爱上了我的谎》正式出道，随后在《摆饭桌的男人》《吸血鬼罗曼史》等作品中崭露头角。 凭藉网剧《喜欢的话请响铃》迅速跻身主角行列，并以《Sweet Home》《无法抗拒的他》《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》《与恶魔有约》等作品在韩国及海外积累了大量粉丝。



今年4月宋江以现役身份入伍，目前正在陆军第2军团服役，预计明年10月1日退伍。



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