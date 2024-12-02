【韩网热门】柳演锡X蔡秀彬《现在拨打的电话》Netflix全球第二、33国第一！网：肉麻但有趣、又土又好看

《现在拨打的电话》上月22日首播后立刻在包括韩国在内的33个国家排名第一，并成功进入全球78个国家的TOP 10排行榜，展现出极高人气。 （*截至12月2日，根据FlixPatrol数据）

第4集全国收视率5. 7%，最高收视率达到7%，司彦和熙珠的感情有新的突破，ending也充满悬念！第5集将於本周六播出，特别延长10分钟！



韩国网友评论：

1. 都说好看，我也看了，真的幼稚到爆，但完全停不下来

2. 虽然很肉麻很幼稚，但不知为何一直追著看kkk

3. 非常奇妙的一部剧，陷进去就出不来kk

4. 满是老套情节，内容一眼就能看穿，但是真的好看！

5. 很多台词让我感慨柳演锡真的救活了这个角色kkk

6. 这就是韩式言情小说的味道kkkkk

7. 因为剧太好看而买了原著来看kkk

8. 多巴胺shower！多巴胺瀑布！啊太太太好看了

9. 现在我已感觉不到幼稚和肉麻... 完蛋了...

10. 看了一会，那种假装致命、目中无人的台词也太典型言情男主了，肉麻到不行kkk单看文字还好，实际演出来完全看不下去

11. 柳演锡就像从言情小说里走出来一样，太有魅力

12. 柳演锡把肉麻的台词都变得很真挚，演技超棒

13. 看了第一集就弃了... 要不要重新开始啊

14. 忍过第2集就好，从第4集开始已经不太肉麻

15. 太好奇下一集的内容，要疯了ᅮᅮᅮᅮ

16. 又幼稚又有趣，这真的很难，但他们做到了kkk

17. 肉麻、幼稚、然而超级好看，成瘾性很强kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3509553271

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