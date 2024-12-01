【韩网热门】和朋友约定好去旅行却突然被放鸽子...... 网友：我也会一起取消旅行

如果遇到相同的事情，你会怎么办？

最近韩网上一篇关於和朋友约定旅行，却在出发前被放鸽子的内容引爆网友热议。 原PO主表示：

1. 和朋友约定一起去泰国旅行

2. 出发前三天朋友突然说去不了了

3. 理由：朋友从一周前开始做恶梦，梦里出现阴间使者，告诉他「如果你要过海的话就意味著要渡过黄泉，好好想想」

4. 朋友表示虽然知道是迷信，但内心不安，为了表示歉意就把存的旅行费全给我

5. 虽然可以自己一个人去旅行，但因为一个梦就放我鸽子的朋友，太寒心了vs 能理解



韩国网友评论

1. 换做是我的话，我也不会去，能理解

2. 我也不想去了

3. 都这样了肯定不能去啊，旅行又不是多么重要的事情

4. 连我都会取消旅行，他都那么说了，内心不安

5. 真的有人相信这个吗？ 太神奇了，虽然我尊重各位的想法，但是换做是我的话完全不理解

6. 他都把存的旅行费都给你了还要怎样？？ 不过我也会跟著内心不安

7. 完全不会寒心啊，我会安慰对方，然后约定下次一起去

8. 感觉这个梦很不吉利，我也不会去了

9. 恶梦一整周？ 这应该是祖先托梦吧

10. 虽然我不迷信，但是听完也会害怕

11. 那就一起取消国外旅行，换成国内旅行一起去啊

12. 把钱给我？？ 不会是把坏运气卖给我了吧??? 那我也不要去了

13. 即使去了，也玩得不安心吧

14. 即使他说要去，我也会拦著他不让他去的

15. 几年前我和朋友约定去济州岛旅行，但是我妈一直做不好的梦，我就说了个谎告诉朋友去不了了。 没过几天那个朋友的车遇到车祸，是对方全责，幸好我朋友只是有些擦伤

16. 那就不要过海，就在国内一起玩啊

17. 我不会一个人去旅行，但是取消机票、住宿等损失费要对方负责，之后会不理他

18. 只要取消行程损失的费用，其他的钱不收

19. 当然会觉得寒心啦，然后拿钱自己出国玩

20. 因为这种事情就觉得寒心的人不会成为我的朋友，不过我也不会要对方的钱，如果有取消行程而造成的费用的话，就让对方付就好了

21. 这就是预知梦吧？ 也不是说所有人的梦都是准的，总之我也不会去

原文：https://theqoo.net/square/3492821970

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