失散姐弟终於见面了！韩佳人&金桐俊「换脸」结果本人都吓傻！

金桐俊2010年以男团ZE:A帝国之子出道，出道初期就被说像韩佳人，尤其是一双水汪汪的眼睛，每每打扮成女装更像了。14年来两人一直被网友笑称是「失散姐弟」，近日终於见面！

韩佳人的YouTube频道《自由夫人韩佳人》自开播以来，就有许多网友敲碗希望韩佳人能和金桐俊合体。韩佳人在请出金桐俊前，笑说知道大家想看，但也会担心「和分身见面会很危险」（有个传说，人遇到分身不久就会面临人生尽头）。韩佳人一见到金桐俊狂笑不已：「唉唷这是怎么回事，真的很像！真的很像…像照镜子一样……」制作人看著他们也愣住了。



韩佳人和金桐俊对话过程频频笑场，两人应要求打扮成经典的韩佳人造型后，韩佳人更是笑到不行，她甚至拿出儿子的照片和金桐俊比对。韩佳人当场打给丈夫延政勋问他：「谁是谁？」延政勋笑回：「找到弟弟了这么开心吗？」韩佳人开心分享和金桐俊见面多神奇、多感到亲切，延政勋忆起过去和金桐俊见面时也觉得亲切。回顾延政勋和金桐俊见面，节目《Road King》上，金桐俊一登场就被当作韩佳人、被其他班底喊「弟媳」，延政勋也搞笑喊金桐俊「亲爱的」。



本集《自由夫人韩佳人》最高潮莫过於两人玩换脸App，一看到画面韩佳人超问号：「什么啊？什么啊？已经换了吧？」本来都讶异如此相似，看起来有换和没换差不多，相当惊人！



影片公开不到两天就有百万观看次数，还登上韩国发烧影片第二名！网友留言：「两个人聊天的时候，实际上一直在看对方的脸」、「有这两兄妹演的戏剧肯定大卖」、「本来就很像的人叠图常常不像，第一次看到叠起来更像的」、「也试试看Face ID吧」、「两人甚至还是天然美男美女」、「这是双方父母都会吓一跳的情况」、「太震惊了」、「微妙地一模一样，又微妙地帅气又漂亮，性别不同也能当翻版」……等等。

▼完整节目（节目里还有更多比对，令人啧啧称奇！）



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