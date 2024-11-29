朱智勋宇宙大爆发！Disney+《爱在独木桥》一见郑有美竟抓狂　灯具店摆渡人也恋爱啦

这几天的天气越来越寒冷，不少人的兴趣就是躲在暖暖的被窝里追剧！Disney+也听到大家的心愿了～最近可说是好剧连发，包含热播中的《江南 B-Side》与《热血司祭2》，毫无冷场的韩剧作品让人舍不得睡！如今男神朱智勋与女神郑裕美主演的爱情剧《爱在独木桥》终於上档，两人的幽默式虐恋让粉丝又笑又哭！别忘了接下来还有朱智勋化身摆渡人的姜草另一部神作《照明商店》，请正式迎接朱智勋宇宙爆发时代！

朱智勋时隔18年再接爱情喜剧

过去朱智勋的作品中，大多都是比较严肃的角色，像是《与神同行》或是《智异山》等等，而大家对於他的第一印象也都是正气凛然的男神。然而在《爱在独木桥》中，他却抛下了所有包袱，饰演心口不一的理事长石志源，虽然外表是个成熟稳重的男人，但只要碰到让自己在意的人总是冒冒失失，生气时天空还会轰轰作响，彷佛就像小朋友一般的大男孩。

虽然他是时隔18年后才再度接演爱情剧，但依然完美消化恋爱中的男人会有的心境与神情，连深情的眼神也快电死人。此外他的搞笑演技更别错过！不少网友看完之后笑称第一次看见朱智勋脸上这么多表情，原来男神也能如此搞笑!还有千万不要错过他的桶子演技! 这个片段会让你直接笑喷并意犹未尽地反覆观看! 看帅哥搞笑真的非常赏心悦目呀!原来朱智勋用身体搞笑也是超在行！



不老女神郑裕美

郑裕美可说是票房保证的南韩女演员，过去作品《熔炉》、《釜山行》、《82年生的金智英》都大获好评，而她在综艺节目中勤奋又俏皮的表现更是让人眼睛为之一亮。然而网友在《爱在独木桥》中也发现她虽然时隔4年回归小萤幕，但无论颜值还是身材一路以来都没有变化，由於她的身份是体育老师，因此有相当多动作比较大的桥段，但无论是爆气大喊还是崩溃落泪颜值与演技都持续在线。

另外非常值得注意的是欧腻的皮肤，不但紧致还白皙透亮到发光，宛如时间变化对她不管用，在过去她出演的综艺里，都能看到欧腻就录影熬夜到深夜，也会非常重视皮肤清洁与保养，一定要整套做完再入睡，然后早上起床也会搭配运动与饮食控制来展现自己完美的一面，让人再次赞叹女神超狂的自律生活。



疯狗吉娃娃 训练精良的杜宾犬

要说前两集两位角色的形容，当然要以身边好友的话来形容才是最精准的！郑裕美饰演的体育老师尹志源虽然在学校相当有威严，但她其实是隐藏内心「疯狗」的个性，只求安安稳稳的生活。然而昔日死对头兼旧情人石志源的出现，再度激发她潜在本能，两人只要一见面她就嘴上不饶人，再次相会还直接捏上脸。也因此好友兼同事这么形容他们俩「尹志源像疯狗吉娃娃，而石志源则是训练精良的杜宾犬」逗趣描述可说是相当精准。



疯狂的紫丁香花

从学生时期的两人总是比个不停，身边的好友们似乎也都习惯这样的生活。然而某天在比学业排名时，石志源突然跟她说「只要我赢过你，你就跟我交往！」让身边的人都沸腾了起来，而傲气的尹志源也不甘示弱地接受挑战。尽管最终石志源未能如愿，但爱苗早就在男孩与女孩心中生长。时隔15年再度见面，石志源趁著酒后壮胆再度夸下海口，以校园「疯狂的紫丁香花」是否会再度开花为赌注，向尹志源发起挑战。「只要真的开花了，你就跟我交往吧！」两条平行线是否会再度交会？请一定要锁定每周六日抢先首播的《爱在独木桥》。





另外也别忘了朱智勋宇宙才正要开始！12月4日即将上线的《照明商店》也将由朱智勋、朴宝英与金雪炫主演，改编自姜草的同名漫画，他将继2023年最具代表性的年度大作《异能Moving》后，再度重回韩剧圈掀起追剧风潮！

Disney+ 抢先首播《爱在独木桥》每周六日晚间 9:50 上架新集数

●《江南B-Side》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-90bfdb82-4ec8-459c-950d-4a145c163f03

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