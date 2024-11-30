郑雨盛「私生子争议」后首次在公开场合露面！《青龙奖》上憔悴道歉：会负起作爲父亲的责任

郑雨盛承认与模特文佳庇（文佳菲）生下私生子后，首次公开露面。昨日（29）出席《第45届青龙电影奖》颁奖典礼。

当初，郑雨盛凭藉《12.12：首尔之春》中的「李泰臣」将军一角被提名爲今年《青龙电影奖》最佳男主角奖候选人，确定参加颁奖典礼。但是在私生子丑闻曝光后，他表明重新考虑参加该颁奖典礼的立场，因此对於他是否参加年《青龙电影奖》备受关注，最终他也选择正面回应争议。

郑雨盛凭藉《12.12：首尔之春》中的「李泰臣」将军一角被提名爲今年《青龙电影奖》最佳男主角奖候选人，确定参加颁奖典礼。郑雨盛：「首先，向观看《12.12：首尔之春》的观众们表示衷心的感谢。今天，我怀著希望我的私事不要成爲电影的污点的心情站到这里。让给予我关爱和期待的所有人感到担心和失望，对此我表示由衷的歉意。」他接著说：「我会接受所有的指责，我会负起作爲父亲的责任。」



演员们对郑雨盛的发言欢呼和鼓掌的样子出现在画面中，这也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「爲什么在颁奖典礼上讲自己个人的事」、「又不是恋人的关系，好像会毫无计划地让她怀孕，只用钱来负责，还装什么了不起的事情，真让人恶心」、「以身作则拜托你离开大众眼前」、「怎么对男演员这么宽容」、「下辈子我也要成爲男人」、「竟然觉得是模范」、「你负不负责任，自己看着办，不想看到你」、「对自己的孩子负责是理所当然的，什么模范事例啊」等等。

此前，郑雨盛的经纪公司 Artist Company 24日表示：「文佳庇通过 IG 公开的孩子确实是郑雨盛演员的亲生儿子。正在朝著最好的方向讨论孩子的养育方式，作爲父亲会对孩子尽最大的努力。」两人没有正式交往，也没有因生孩子而结婚的计划，之后又传出郑雨盛其实有一名交往10年的会计师女友，又劈腿一位年轻女子，对於「同时脚踏多条船」的传闻，公司仅表示「对於演员的私生活无法确认」，并对外保持沉默。



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