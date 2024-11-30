【韩网热门】提起「演技绝佳的歌手出身的女演员」，最先想到谁？ 网友：全都认可

韩国娱乐圈中有不少演员都是偶像团成员或者歌手出身，其中有一些人的演技精湛，完全征服了观众。那么提到此类女演员的话，大家最先想到谁？

原PO首先想到的是徐玄振、张娜拉和黄正音。徐玄振来自女团M.I.L.K、张娜拉之前是solo歌手，而黄正音曾是女团Sugar的一员。



韩国网友评论：

1. 严正化、张娜拉和李贞贤

2. 郑丽媛，想到了《我的名字叫金三顺》

3. 和PO主一样，张娜拉和徐玄振

4. 李贞贤应该是演员出身的歌手吧？？？是以演员先出道的吧

5. 竞争太激烈了

6. 怎么能少了郑恩地

7. 原文中的三位以及留言里大家提到的其他女演员，每一位都很厉害

8. 我只想到严正化

9. 题外话，张娜拉真的是童颜，太美了

10. 这个领域的顶流肯定是严正化和张娜拉啊，虽然之前当歌手就很出名了，但是当演员也很成功。徐玄振没有歌手的形象，因为很少人看过她的唱歌舞台，大部分人都不知道她是女团出身，更多的人是在她演戏之后才知道她的，而张娜拉当歌手的时候很多人都听过她唱歌

11. 严正化好像也是先当的演员吧？？？

12. 以前很多演员都是在街头挖掘出来的，可是也没有现在这种演技不足的争议。而现在都是在练习生的体制下训练几年再出道，很少有那种演技惊人的人，从话剧圈跨界而来的人例外！听说以前如果演技不好的话会被导演训话，用斯巴达式的方法教你怎么演习，现在应该都没有了

13. IU和严正化，不过她们都没有太多歌手的形象

14. 润娥！原文中的三位给我的第一印象就是演员

15. 严正化唱了自己当主人公拍摄的电影的主题曲，歌手、演员同时出道吧

16. 秀智，因为原文里的三位，我一次知道她们的时候，她们就是演员了

17. 金世正

18. 这三位确实演技非常赞

19. 好奇张娜拉不想再唱歌了吗？

20. 最近几年韩善伙的演技也很不错

原文：https://theqoo.net/square/3504504588

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻