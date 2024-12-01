《2024 MMA》人气女团 aespa 横扫3大赏，共拿下7个奖！成员：「非常幸福，无法忘记2024年」

《2024 Melon Music Awards》（甜瓜音乐奖，以下简称MMA）昨晚（11月30日）在仁川 Inspire Arena 登场，一起来看看得奖名单吧！

当天，aespa 获得了年度艺人、年度专辑、年度歌曲等3个大赏，还获得了年度TOP 10艺人、Millions TOP 10、最佳女团、最佳表演奖等7冠王，成为本届《MMA》的最大赢家。



aespa 继今年5月发行的正规2辑《Armageddon》的主打歌〈Supernova〉连续15周登上榜首后，下半年发行的迷你5辑《Whiplash》的同名主打歌〈Whiplash〉也受到了人们的喜爱。不仅如此，Karina 的 SOLO曲〈Up〉也获得很好的反响，团体迎来2020年出道后的华丽全盛期。



aespa 也表示：「首张正规专辑《Armageddon》咬牙切齿地进行准备，感觉我们的心意传达得很好，真的非常幸福，好像无法忘记2024年。感谢一起创造这一年的工作人员和 MY 们，今年是对我们的音乐非常苦恼的一年，但好像得到了补偿，非常感谢。今后3年、5年、10年，我们会努力成爲唱歌的歌手。」

而 aespa 正在进行《SYNK : Parallel Line》第二次巡回演唱会，2024年6月以首尔为起点，9月也宣布将在2025年前往北美洲、拉丁美洲、欧洲并公布场次。另外，他们还将参加2025年1月11日至12日在首尔高尺天空巨蛋举行的《SMTOWN LIVE 2025》演唱会。



【《2024 MMA》完整得奖名单】

年度艺人：aespa

年度专辑：aespa《Armageddon》

年度歌曲：aespa〈Supernova〉

年度制作：(G)I-DLE《Klaxon》

年度TOP 10艺人：IU、RIIZE、田柾国、DAY6、TWS、aespa、SEVENTEEN、(G)I-DLE、NewJeans、PLAVE

Millions TOP 10：IU、林英雄、田柾国、太妍、aespa、DAY6、IVE、NewJeans、PLAVE、RIIZE

年度新人奖：ILLIT、TWS

最佳男团：RIIZE

最佳女团：aespa

最佳男Solo：田柾国

最佳女Solo：IU

最佳原声带：边佑锡《背著善宰跑》-〈阵雨〉

最佳流行音乐：Benson Boone

Hot Trend奖：QWER

音乐录影带奖：IVE〈HEYA〉

作曲家奖：(G)I-DLE 小娟

最佳表演奖：BOYNEXTDOOR、aespa

年度舞台：IU《H.E.R.E.H》

全球艺人奖：ATEEZ、IVE

Global Rising Artist：RIIZE

J-pop 最受欢迎艺人：YOASOBI

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