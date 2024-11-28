少女时代徐玄&2PM玉泽演确定主演人气漫改剧《我夺走了公爵的初夜》将欧式宫廷改为古代朝鲜风！

又是一次少女时代遇上2PM的成员组合！全新漫改剧《我夺走了公爵的初夜》演员阵容公开。

KBS 2TV 全新韩剧《我夺走了公爵的初夜》确定由少女时代徐玄与2PM玉泽演合作饰演情侣。在此之前，热门韩剧《欢迎来到王之国》少女时代润娥跟2PM李俊昊也合作过，两团再次以不同形式重聚而受到了关注。

《我夺走了公爵的初夜》以朝鲜时代为背景，讲述女主穿越附身在小说中戏份不多的配角身上，无意间与小说的男主共度一夜，展开了惊险刺激的爱情故事。



虽然徐玄在小说中​​只是个没什么戏份的小配角，但她却拥有高贵的身分地位与财力，饰演著当代的金汤匙「车善彩」。原本梦想过著顺风顺水、平淡无奇的幸福人生，却在某天被一名女大学生K的灵魂附身，并在无意间与小说中的男主角共度一夜，彻底颠覆了故事的走向。车善彩是否能将偏离轨道的小说情节拉回原本的进度？令人好奇不已。

小说中的男主角庆城君由玉泽演饰演，他是备受王室宠爱的宗亲，被封为当代冷酷的顶级美男，还拥有出众的武艺，人设相当完美。然而，在诸多流言蜚语背后，他隐藏著一段令人心碎的过去。庆城君冷若冰霜的外表下，实际上是个会为了自己所爱的女人牺牲所有、真诚纯洁的耿直男，势必再次撼动观众们的心。

除此之外，主要演员还有权韩率、徐范俊、池慧元等新生代的演员加盟，目前已进入拍摄阶段，共12集，预计明年播出。



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