【韩网热门】疑似成为SM练习生的RIIZE Anton弟弟！网友：请原地出道

男团RIIZE成员Anton的弟弟被爆疑似成为了SM娱乐旗下的练习生。

有网友拍到了Anton弟弟出现在SM娱乐大楼的附近，他叫李浚荣，2009年出生，虽然今年才15岁，但身高已经达到了184cm。



LEE JUNYOUNG (ANTON’S YOUNGER BROTHER) WAS SPOTTED AT SM !!? pic.twitter.com/55sipdBP5z — SM TREE (@TreeOfSM) November 27, 2024

韩国网友评论：

1. 快出道吧

2. 如何确认他就是李浚荣呢？

3. 楼上的，说是他的书包上挂著Anton送的饰品

4. 哇，居然是09年的

5. 如果是真的话真的要谢谢了

6. 不知道是不是练习生，如果不是的话，把人家放到网上不太好吧

7. 不管是当爱豆还是当演员，总之请出道吧

8. 果然是星二代啊，爸爸尹尚全力托举

9. 果然当明星是最好的职业之一

10. 弟弟完全是追星粉们会喜欢的颜值

11. 弟弟身高那么高，而且是最近很流行的中庭较短的颜值

12. SM真有福气啊

13. 有没有可能他只是来看哥哥的

14. 他应该经常听到劝他当模特的话吧

15. 继Jessica、Krystal之后会不会有兄弟出道呢？ 不过他要颜值有颜值，要身高有身高，而且哥哥已经是名人了，应该已经收到SM或其他公司的联系了吧

16. SM对尹尚长期投资的结果就是他的孩子也来了

17. 他不出道的话太可惜了

18. 他不是在美国好好上学吗？ 在说什么啊

19. 爸妈都已经铺好路了，为什么不能走啊

20. 把老大老二都送进K-POP了，尹尚本人也快出新曲吧

21. 他在美国出生美国长大，而且按照Anton说的，弟弟韩语不好

22. 感觉不像是真的

23. 管他是练习生还是什么，只要不是官方公开的话就是素人啊，不能因为家人是明星，他就要被私生饭拍吧

24. 确实是要当爱豆的颜值和身高

原文：https://theqoo.net/square/3504210837

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