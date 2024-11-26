每集都爆哭！《重组家庭》戳心金句盘点：不管发生什么事，家人都在你身旁

由黄寅烨、郑彩娟、裴贤成主演改编自电视剧《以家人之名》的 Viu Original 原创韩剧《重组家庭》即将在本周迎来大结局。

《重组家庭》讲述没有任何血缘关系的三兄妹，因为各自的家庭变故，成为彼此新的家人并一起度过青少年时光，时隔10年三兄妹再次相遇。由於韩版的集数比较少，剧情节奏比较快速，不拖泥带水，台词也是很著重在主角身上，有什么话就说，真的很多台词都戳进心坎里啊 ㅠㅠㅠㅠ



暖男爸爸尹正宰，只希望孩子们都能快乐

「应该...在你更小的时候带你回来的，那样就能瞒著你的一切，把你当成我的小孩养了，那样你也不用天天看人脸色，被别人提醒要回报我了。」

「这世界上还有很多其他有趣的事，不赌博、不喝酒、不抽烟，只能算是积极的尽孝道，找出自己喜欢的事，过得多采多姿，才是积极的尽孝道。」

「我送你去，不是期待你成功后回报我，而是希望你尽情去做你想做的事。要是哪天满足了自己的成就，随时可以回来。」

「我养你是希望你吃得好、睡得好，过得开心。」



等了10年的告白

「我喜欢你，为了跟你说这句话，我花了10年的时间。」



「都这样了...我们还是无法成为其他的关系吗？你的心意不再是问题，这样就够了。」



妹妹珠媛为两位哥哥发声

「是不是法律上的家人有什么重要的？只要把彼此当作家人，那就是真正的家人。」

「我们是托姜海俊的福，才能过得这么好，因为姜海俊对我爸来说是儿子、对金山河来说是兄弟、对我则是哥哥。每次遇到辛苦的状况，他总是会强颜欢笑，在悲伤的时他会先哭泣，就因为有这样的姜海俊，我们才能过得这么好。这麽好的姜海俊...正在等你去找他，因为他想陪你一起笑、一起哭，一起过平凡的生活，他一直在等你。」



「金山河不能跟你回去，你以前不是把金山河给我了吗。尽管你已经给了我，我还是把他借给你10年，因为毕竟是家人，因为这样金山河心里才不会有压力，我才会借给你，但我不会再让他走的。」



引发共鸣的写实金句

「有第一名就会有最后一名，在这个残酷的竞争社会里，不可能人人都拿第一名。」

「虽然说是送礼的人的心意，但如果先问问收礼的人，应该会更好吧？」



《重组家庭》第14集中，海俊得知妈妈没有来找自己的所有情况，最终所有人围在一起吃饭，山河和珠媛也和爸爸们坦承正在交往的事实，让人更加好奇之后的剧情发展。而《重组家庭》将在本周（28日）播出大结局，香港观众可於「黄Viu煲剧平台」免费收看。

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