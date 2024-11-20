【多图】ROSÉ飞日本大阪参加《2024 MAMA》！有望和Bruno Mars合体演唱〈APT.〉首个舞台

今日（20）下午，BLACKPINK 成员 ROSÉ 因《2024 MAMA》行程，通过仁川国际机场前往日本大阪。

当天，ROSÉ 以一身酷黑穿搭、卷发造型现身机场，也让网友纷纷直呼：「卷发太可爱」、「好期待舞台」、「怎么越来越年轻了」等等。



上月18日，ROSÉ 与 Bruno Mars（火星人布鲁诺）发行合作歌曲〈APT.〉，超洗脑的歌词和旋律，席卷国内音源榜单1位，进入美国 Billboard 主单曲榜 Hot 100 ，MV 点击量突破3亿次等，在全球引发热潮。日前有韩媒报导，Bruno Mars 将登上《2024 MAMA》舞台，并与 ROSÉ 一起演唱〈APT.〉，对此 CJ ENM 则谨慎回应：「Bruno Mars 正在考虑出演。」



而 ROSÉ 将在12月6日发行首张正规专辑《rosie》，专辑共收录12首歌曲，ROSÉ 亲自参与此次专辑的全部作词、作曲，讲述自己更加坦率而又隐秘的故事。在上月公开〈APT.〉后，22日下午2点（韩国时间）也将公开另一首新歌〈number one girl〉。



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