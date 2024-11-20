陆星材作品多多！从最新一季《丧尸宇宙：New Blood》到SBS新剧《鬼宫》的活跃

歌手兼演员的陆星材近期将陆续公布新作品！除了19日下午公开了最新一季的N台真人实境秀《丧尸宇宙：New Blood》，接下来更有SBS新电视剧作品《鬼宫》即将与观众们见面。

《丧尸宇宙：New Blood》描述在丧尸威胁中唯一的希望「New Blood」的登场，为了生存大家必须解决令人意想不到的任务，以及陷入进退两难的状况。是Netflix继去年后再度推出的更大型更有趣的丧尸喜剧实境综艺节目。陆星材将对抗势力庞大的丧尸们，展开难以预测的对决，特别是平时有点胆小的陆星材，更为了克服这一点而出演《丧尸宇宙：New Blood》，是否将呈现反转魅力让大家更喜欢他？



陆星材也曾出演过不少综艺节目如SBS《家师父一体》《丛林的法则in苏门答腊》、MBC《我们结婚了》等，相隔多年再度出演《丧尸宇宙：New Blood》，并且尝试不同类型题材，让人期待他的全新面貌。另外他也正在拍摄SBS的新电视剧《鬼宫》，在剧中他将饰演男主角尹甲，是被恶神蟒蛇姜哲伊所附身的检书官，因此陆星材也将挑战一人分饰两角，时隔许久回归电视剧，令观众们相当期待。



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