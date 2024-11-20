BLACKPINK Rosé大赞泰勒丝：不仅亲切回答我的疑惑，还留了电话！谈NewJeans：我爱这些女孩

女团BLACKPINK成员Rosé凭藉她与Bruno Mars的合作曲〈APT.〉不仅刷新了K-POP的新纪录，还在全球掀起模仿热潮，即使不是粉丝，也都能哼唱几。

最近积极宣传新曲的Rosé接受了英国时尚杂志《i-D》的采访，提到了歌星Taylor Swift（泰勒丝）和K-POP后辈团NewJeans。

采访中Rosé先谈到了新专辑的制作过程，称这是一个「治愈的过程」，表示示：「制作专辑是我唯一能够保持理智的时候，就像依偎在母亲的怀抱里。 」不过她也坦言，在洛杉矶独自停留并专注於专辑创作的过程中，有时会感到孤独，「这让我与音乐之间形成了一种有害却又无害的关系，有时对音乐过於执著，但即使它没有积极的效果，我仍然需要它来维持我的生活」。



Rosé还提到她在去年的一次活动中遇见了全球流行天后Taylor Swift，并向她寻求了一些建议。Rosé回忆道：「我告诉Swift自己是她的超级粉丝，并说有几个问题想请教她。 她回答『尽管问，我会帮你』。 Swift讲述了她的经验，表现出乐於帮助的姿态，她甚至给了我电话号码，说『如果有疑问随时告诉我』。」Rosé大赞Swift是一个「非常酷且非常美丽的女性」，并称：「她向我简要说明了我需要注意的一切，作为行业中的顶尖人物，她非常善良地引导了我。」





@TaylorSwift13 invited Rosé to the recently held party! pic.twitter.com/0DjMubxtCB — The Swift Society (@TheSwiftSociety) September 11, 2023

之后媒体还询问了Rosé有关「K-Pop明星的恋爱方式」，对此Rosé仅表示「无可奉告」。

在被问及关於后辈组合NewJeans和与HYBE之间的内部矛盾时，Rosé微微挑眉并轻轻摇头表示：「我更想谈论积极的事情，我非常喜欢那些女孩。」以简短的答案回避了问题。



此外，Rosé将於12月6日发行首张个人正规专辑《Rosie》。 在专辑发布之前，她已於10月18日先行发布了单曲〈APT.〉，该曲是与Bruno Mars合作的作品，一经公开即刻横扫各大音乐榜单，获得了广泛喜爱。

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