陸星材作品多多！從最新一季《喪屍宇宙：New Blood》到SBS新劇《鬼宮》的活躍

歌手兼演員的陸星材近期將陸續公布新作品！除了19日下午公開了最新一季的N台真人實境秀《喪屍宇宙：New Blood》，接下來更有SBS新電視劇作品《鬼宮》即將與觀眾們見面。

《喪屍宇宙：New Blood》描述在喪屍威脅中唯一的希望「New Blood」的登場，為了生存大家必須解決令人意想不到的任務，以及陷入進退兩難的狀況。是Netflix繼去年後再度推出的更大型更有趣的喪屍喜劇實境綜藝節目。陸星材將對抗勢力龐大的喪屍們，展開難以預測的對決，特別是平時有點膽小的陸星材，更為了克服這一點而出演《喪屍宇宙：New Blood》，是否將呈現反轉魅力讓大家更喜歡他？



陸星材也曾出演過不少綜藝節目如SBS《家師父一體》《叢林的法則in蘇門答臘》、MBC《我們結婚了》等，相隔多年再度出演《喪屍宇宙：New Blood》，並且嘗試不同類型題材，讓人期待他的全新面貌。另外他也正在拍攝SBS的新電視劇《鬼宮》，在劇中他將飾演男主角尹甲，是被惡神蟒蛇姜哲伊所附身的檢書官，因此陸星材也將挑戰一人分飾兩角，時隔許久回歸電視劇，令觀眾們相當期待。



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