电影《Hidden Face》朴智贤看裸露戏码：「在片中不是主要场面，但却是有必要出现的」

新上映的电影《Hidden Face》由宋承宪、曹汝贞与朴智贤共同演出，剧情描述一位男子正在追踪自己未婚妻的一举一动，此时未婚妻的后辈出现了，并且两人还共同将未婚妻关入一个秘密空间中。是一部相当特别的密室惊悚作品，其中朴智贤则在片中饰演这位关键的后辈。

朴智贤曾演出过的作品不少，近期更是以电视剧集《财阀家的小儿子》令人留下深刻的印象，本次在《Hidden Face》中，她为了诱惑男主角宋承宪更是有著大尺度的演出。朴智贤表示在演戏时，是否有裸露的戏码其实不是重点，在片中也是因必须诱惑男主角而附加的戏码，也不算是主要的场面。



朴智贤也提到身为演员，在选择作品时也都会自行想像作品呈现的画面，而在《Hidden Face》的段落她自己也认为裸露戏码是有必要的，於是当她对导演提到这一部分时，许多人也对此表达同意。而这样的朴智贤对於裸露的戏码表示并没有太多压力或负担，公开之后引发了许多的关注，如果因此而提高了话题并造成更多人来看这部作品，她认为也是很好的。



而朴智贤也表示自己相当喜爱这部作品《Hidden Face》，她更说到自己不管什么时候遇到这部作品，都一定会接演。因为作品内容本身相当有意思，也让朴智贤希望尝试剧中的角色。电影《Hidden Face》於11月20日在韩国上映。



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