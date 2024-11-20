電影《Hidden Face》朴智賢看裸露戲碼：「在片中不是主要場面，但卻是有必要出現的」

新上映的電影《Hidden Face》由宋承憲、曹汝貞與朴智賢共同演出，劇情描述一位男子正在追蹤自己未婚妻的一舉一動，此時未婚妻的後輩出現了，並且兩人還共同將未婚妻關入一個祕密空間中。是一部相當特別的密室驚悚作品，其中朴智賢則在片中飾演這位關鍵的後輩。

朴智賢曾演出過的作品不少，近期更是以電視劇集《財閥家的小兒子》令人留下深刻的印象，本次在《Hidden Face》中，她為了誘惑男主角宋承憲更是有著大尺度的演出。朴智賢表示在演戲時，是否有裸露的戲碼其實不是重點，在片中也是因必須誘惑男主角而附加的戲碼，也不算是主要的場面。



朴智賢也提到身為演員，在選擇作品時也都會自行想像作品呈現的畫面，而在《Hidden Face》的段落她自己也認為裸露戲碼是有必要的，於是當她對導演提到這一部分時，許多人也對此表達同意。而這樣的朴智賢對於裸露的戲碼表示並沒有太多壓力或負擔，公開之後引發了許多的關注，如果因此而提高了話題並造成更多人來看這部作品，她認為也是很好的。



而朴智賢也表示自己相當喜愛這部作品《Hidden Face》，她更說到自己不管什麼時候遇到這部作品，都一定會接演。因為作品內容本身相當有意思，也讓朴智賢希望嘗試劇中的角色。電影《Hidden Face》於11月20日在韓國上映。



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