追踪人数54万人的G-Dragon小帐竟然不是他本人经营的：我也很想知道到底是谁

G-Dragon（权志龙）不愧是K-POP的王者，只要他一亮相势必成为万众瞩目的焦点。 随著他的回归，他的IG小帐也火速被翻出，目前追踪人数已突破了54万。可是GD却表示，小号并非他亲自运营。

日前，GD受邀录制了MBC FM4U广播节目《金伊娜的繁星之夜》，与主持人金伊娜畅聊。GD表示，因自然随性的日常照片而引发关注的IG小帐并非由他本人经营。 他提到小帐的经营者时说：「我也正在打听到底是谁，总之不是我。我不太清楚对方是谁，但似乎透过某种方式与我交流。」

主持人金伊娜问道：「照片拍得很近啊？」，GD回答：「我没法具体确定是谁，这个人好像会换来换去。我自己也会去看那些上传的照片。」金伊娜接著问：「如果上传了你不喜欢的照片，你会训斥对方吗？」GD说道：「我们有一个交流管道，会在那里说。但是我并不知道经营者是谁。」他还提到：「我叫这个（帐号的）人『罗米』，每次问『你到底是谁』，对方都会只读不回，真的很神秘。」表达了无奈之意。

GD的小号「8lo8lo8lowme」因其特别的ID而受到关注。 这一ID来源於他2014年在广告中喊出的台词，同时也象徵著他「88个月」的回归。 这一帐号从上个月31日起开始上传GD的日常照片，目前已拥有超过54万名粉丝。该帐号唯一追踪的人正是GD本人。帐号还曾公开过GD与在MBC综艺节目《无限挑战》中有著默契合作的搞笑艺人郑亨敦的画面，吸引了粉丝和网友的注意。



此外，GD在2017年发行迷你专辑《权志龙》后，时隔7年4个月，与10月31日推出了数位单曲《POWER》。

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