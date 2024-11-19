SJ利特把名厨李元日、tripleS念「骗」来台湾！？《厨师的迫降：客家厨房》预告出炉

广大台湾Super Junior粉丝、E.L.F.所期待的，利特来台拍摄之综艺节目《厨师的迫降：客家厨房》终於定档下月播出，目前两支预告亦释出。

由客家电视台（客台）制作的《厨师的迫降：客家厨房》，一口气跨海找来Super Junior利特、名厨李元日与tripleS台籍成员Nien（念，李念慈），再加上台湾本身正是客家人的名演员温升豪、桌球国手退役艺人江宏杰，以及在台韩籍YouTuber「韩国女生Judy」担任节目班底，每每节目有新消息都会成为热门话题。



客台上月底开始正式介绍班底，透露利特是这一切的「始作俑者」，「不分青红皂白地就把主厨李元日送到台湾，还召集了温升豪、江宏杰、Judy、Nien」，到底是怎么回事？如预告所示，利特对李元日表示吃过客家料理很好吃，询问他要不要到台湾旅行，结果李元日和Nien一同来到台湾吃客家料理，被餐厅老板抛下……



李元日被迫(?)接下这家客家餐厅主厨之位，和利特、Nien、温升豪、江宏杰、Judy要一起经营好餐厅，预告中一群人是真的吵起来还是做做效果？江宏杰疑似为了把一道菜翻过来，泼了自己整张脸，那又是怎么回事？



《厨师的迫降：客家厨房》将在12月6日起每周五晚间8点於客台播出，官方稍早还透露本月27日会召开开播记者会，应是利特先前直播透露会来台参与的记者会。另外，此节目是客台邀请韩国kakao娱乐旗下制作公司3Y CORPORATION携手制作，是今年继《SCOOL》、《艾嘉食堂》后，台韩之间第三部合作节目。

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