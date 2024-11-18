公开恋爱5次的李东健：公开恋情是对女生的尊重！5任明星女友再引关注

明星恋爱是否要公开呢？ 这个话题在最新一期的《我家的熊孩子》播出后引爆韩网热议。

当天的节目中成员们和「母亲复仇者联盟」在巴士上出题考验母亲们对自己儿子的了解程度。 许卿焕问李东健的母亲：「哇，这个问题有点劲爆，『我儿子公开恋爱的次数是几次？』」引发全场爆笑。李东健的母亲回答「3次」。



然而在演播室观看录像的李东健父亲却答出了正确答案：「是5次」，听得其他嘉宾惊叹不已。 他接著说道：「这孩子每次谈恋爱都公开。 我问他『你是艺人啊，为什么不藏著呢？』他却说那是对对方的尊重...... 不过他也因此得了『椅子王』的绰号。」替儿子分享了他的恋爱原则。



1980年出生的李东健，从出道至今一共有过5段广为人知的恋情，每一任都是大名鼎鼎的女艺人。 李东健第一位公开的圈内女友是演员金玟廷，他俩因为合作了2002年的《关於反穿绣花绣理由的想像》而发展成为恋人，是因戏结缘的例子，只不过恋情公开后仅1年6个月就分道扬镳。



李东健的第二段圈内恋情对象是韩智慧，2004年一起合作了《新娘18岁》后假戏真做交往了4年，获得了不少CP粉们的支持，可惜的是最终仍无缘步入婚姻殿堂，各自有了全新的生活。 如今韩智慧已嫁给一名检察官，慢慢淡出了娱乐圈。



李东健的第三任女友则是女演员车艺莲！对，就是男演员朱相昱的妻子。 她和李东健在电视剧《明星的恋人》里客串演出，由此发展为恋人。



李东健第四段恋情的女主是K-POP圈的爱豆，T-ara的芝妍，当初两人克服了13岁的年龄差甜蜜相恋，一个是男演员，一个是女爱豆，恋情公开后备受关注。 两人在2005年合作了中韩合作影片《邂逅》，因长期在中国拍摄、互相依靠，自然而然地成为了恋人，但2017年两人正式分手。



李东健第五段恋情终於修成了正果，2017年和一起拍摄《月桂树西装店的绅士们》的女主角赵胤熙传出恋情，童年5月，李在自己的官方粉丝俱乐部宣布已和赵胤熙完成婚姻登记，并在准备结婚的过程中拥有了新生命，正以感恩的心情期待孩子的降临。 9月二人在首尔举行了非公开婚礼，并於12月凌晨喜得千金。 遗憾的是李东健的这段婚姻仅维持了3年，2020年5月28日双方经纪公司证实两人已於5月22日在首尔家庭法院完成离婚调解程序，女儿抚养权归赵胤熙所有。



李东健关於公开恋爱的言论通过父亲之口曝光后即刻在韩网掀起热议，不少网友表示：「很透明啊，有什么好骂的？？ 又不是出轨..... 顶著这张脸哪怕谈10次恋爱也不为过啊，而且每一任都谈好几年」、「普通丑男谈的次数10个手指头都不一定数得过来，他这种帅哥活了这么多年才谈了5个而已，如果是我的话......」、「赵胤熙是痛苦的单身妈妈，李东健却自由自在」、「 站在女方角度考虑的话，男友谈恋爱了却一直隐瞒，会让我不开心，他这种想法很正确啊」、「太炫耀了，为了前妻和女儿，也应该管好父母的嘴啊」、「每次李东健出来，和他谈过恋爱的女生都会被提及，对女艺人来说，她们应该想撇清吧」等。

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