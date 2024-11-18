AsiaWorldExpo 亚博20周年大盛事抽奖 「亚博熊」请你睇Show

亚洲国际博览馆出年即将迈向20周年，新登场的「亚博熊」就为大家找来超精彩娱乐盛事。今年来港的韩星特别多，不只有BLACKPINK的Lisa、重组回归的2NE1，还有ITZY、IVE、IU、圭贤和灿烈等！今年初还有全球最大型的韩流文化节KCON在亚博举行！

2025年一样精彩，来年初已有多个韩团宣布来港演出，更有多个日本及外国组合歌手准备来港开唱！一於同「亚博熊」继续发掘更多精彩表演！

「亚博盛事大抽奖」

为了庆祝20周年，亚博打响头炮推出第一季「亚博盛事大抽奖」活动，5位幸运儿将会获得「2025盛事通行证」，可於 2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间自选任何一项亚博举行的盛事并获得门票２张，非常吸引！



参加办法：

活动第一季由11月18日至12月8日，只需要下载 亚博馆手机App，免费登记成为 AsiaWorld-Club 会员，完成简单问卷就可参加抽奖赢取「2025盛事通行证」！立即下载参加大抽奖！



立即参加：

https://bit.ly/4elLTOw

* 是次活动由亚洲国际博览馆举办，参加者可参考有关活动条款及细则

* 推广生意的竞赛牌照号码: 59395 (由亚洲国际博览馆提供)

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