《一箱情缘》公开最新剧照！孔刘带现任妻子和前妻聚餐，氛围诡异

全新Netflix原创韩剧《一箱情缘》中，孔刘和徐玄振将因神秘的婚姻而纠缠在一起。

《一箱情缘》於18日公开最新剧照，预告了关於期限婚姻的故事和人物关系。 剧中孔刘饰演的「韩正元」和徐玄振饰演的「卢仁智」首次亮相。 他们开始了一段相当特殊的婚姻生活，两人之间彷佛有著某种相似却又空虚的氛围。两人关系的变化也在剧照中有所暗示。 韩正元的家中，卢仁智的温暖渐渐融入，曾经遭遇噩梦的她，终於能像普通人一样安然入睡。



另一对夫妻也登场。 「李书妍」（郑允荷 饰）的和尹志悟（赵伊建 饰），眼神中透露出无法捉摸的微妙气氛，极大地增加了紧张感。李书妍在前夫现任妻子和现任丈夫面前，故意擦拭韩正元嘴角的场景暗示了两对夫妻之间涌动的暗潮。



剧组人员表示：「真实与虚假交织的婚姻背后会藏著什么秘密？ 期限婚姻结束后，又将会有什么等待著他们？ 请大家关注剧情的发展。」

《一箱情缘》讲述因湖边浮出的旅行箱而开始被揭露的秘密婚介夫妇，以及旅行箱中一对男女可疑的结婚故事; 故事背景设定为高级婚介服务，他们为顾客量身定制寻找合约期限只有一年的配偶，该剧将於29日首播。

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