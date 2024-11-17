【长文有雷】《如此亲密的背叛者》大结局突破最高收视，悬念持续到最后一集！面对熟悉又陌生的至亲，信任是永远的课题

《如此亲密的背叛者》用短短10集讲述了非常丰富有层次的故事，前面一直在冷静铺垫，所有情绪留到最后一集后半段才一一宣泄，通过悬疑推理带出对人性的思考，真的是难得一见的好剧！

剧本、导演、演技全面优质

《如此亲密的背叛者》以收视率5.6%启航，大结局跃升至全国9.6%、瞬间最高收视率突破10.8%，被韩媒一致赞誉为「龙头龙尾」「美好的父女惊悚剧」，很多观众也将其列为2024年最佳韩剧之一。



剧本由新人编剧韩雅荣执笔、曾获得「2021年MBC剧本徵集」优秀奖，导演是《衣袖红镶边》宋妍华，画面隐喻和节奏氛围皆堪称艺术。 韩石圭时隔30年出演MBC电视剧，演技一如既往细腻稳定，出道5年的新人蔡元彬也完美诠释「夏彬」的冷静和神秘，给出了令人惊艳的表现。





超越悬疑题材的内涵

《如此亲密的背叛者》不仅仅是追寻真凶的悬疑剧，更描述了因猜疑而疏远的父女关系，引人重新思考家人的意义。 父母通常自认无比了解小孩，但错误的信念却可能让他们忽视真相，造成关系崩坏。 这部剧引人反思，对於朝夕相处的家人也许忽略了很多细节，看清一个人原本的模样是多么困难，同时也是多么有意义。

剧集已全部播完，香港观众可在黄Viu煲剧平台一口气追完！



!!!以下内容涉及大结局重要剧情!!!



案件全景水落石出

小编认为这部剧的查案过程格外有沉浸感，不仅因为信息十分零碎、几乎没有上帝视角、回忆也往往是烟雾弹，而且关键人物不是一次全部出现、没有脸谱化角色，直到看完最后一集，才终於能拼凑出案件全貌。

夏彬从小表现出缺乏感性、过於冷静，弟弟意外过世后，父亲泰洙怀疑女儿杀人且不敢面对这份怀疑，於是选择离婚。 夏彬知道妈妈心里不好过，所以努力活得像正常人，并在学校交到了第一个愿意来她家的朋友秀贤。



不久后秀贤也察觉夏彬的异常之处，为了逃离夏彬和酗酒父亲，离家出走到了崔英民的帮派。 崔英民和房东阿姨金圣熙收留并强迫这些青少年兜售违禁药物，秀贤不从而遭到殴打囚禁，在圣熙儿子帮助下逃跑并扬言报警，不幸被圣熙杀死。 圣熙对警察谎称凶手是英民，对英民则谎称凶手是夏彬。



夏彬母亲秀智以为夏彬杀死了秀贤，独自掩埋了秀贤尸体，但不敢面对女儿杀人的事实，也愧於让女儿知道自己怀疑她，最终在抑郁症和英民勒索的双重折磨下自尽。



英民一直让离家出走少女宋敏雅去收回勒索财物，夏彬发现后试图接近敏雅以找出秀贤下落。 不料线索突然中断：敏雅向圣熙讨价还价，圣熙将药物掺进果汁毒死了敏雅。 圣熙先是把罪行栽赃给交往对象朴俊泰，让他以为在醉酒状态下误杀了敏雅; 后来又要求儿子向警方撒谎，说他因为想让敏雅开心而把药物当糖果、失误杀人。





朴俊泰父亲郑斗哲为了掩盖儿子杀人罪证，将宋敏雅分尸掩埋。



这期间，夏彬绑架崔英民试图逼问真相，圣熙尾随并趁夏彬短暂离开时杀死了崔英民。 朴俊泰为了保护圣熙，向警方谎称自己是凶手。 直到得知敏雅死因后，才坦白一切。



至此，金圣熙以「寡妇房东」这一看似弱势的身份，秘密完成了3次杀人，且几乎完美地嫁祸给他人。



必须撕开的旧伤疤

编剧反复诱导观众怀疑夏彬，例如让她多次出现在案发现场、永远拒绝正面回答问题、从不表露情绪，倒数第二集甚至搜出她暗中调查涉案人士和办案刑警的资料，深入分析每一个人的行事风格，一早就计划好要利用父亲的愧疚感为自己洗脱嫌疑。

事已至此，每个人都不得不怀疑夏彬，然而最先怀疑夏彬的泰洙却选择了信任。 这段时间，泰洙不仅查案，亦逼迫自己面对内心的怀疑，最终向女儿正面发问：究竟有没有杀死弟弟？ 得到否定的回答后，泰洙压抑多年的情感倾泻而出、哭泣著道歉，夏彬则感受到父亲抛开预设的怀疑、看见真实的自己，父女之间多年的创伤与隔阂终於得以抚平。



未来是马蹄莲

案件终於圆满结束，泰洙决定放下警察身份，多多陪伴女儿。 夏彬知道自己与常人不同，担心所有人都会离她而去、甚至像圣熙一样走上歧途，困惑於自己究竟是什么样的人。 泰洙终於能够自然地展露出慈父一面，告诉她：父亲会一直陪伴你，直到你更加了解自己。

最后一幕，泰洙在家给女儿过生日，送给她一只腕表。 镜头特写花瓶里的马蹄莲，花语是纯洁无垢、忠贞不渝、幸福、希望、以及重生。 腕表指针开始转动，也许象徵著这对父女的时间终於重新开始流淌，一起走向充满希望和信任的未来。



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